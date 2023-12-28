"Вони постраждають першими": у Росії вибухнули погрозою на адресу Фінляндії

Росія посилила агресивну риторику на адресу Фінляндії, яка рішуче вступила до НАТО на тлі розв'язаної Москвою повномасштабної війни проти України.

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Фінляндія постраждає першою у разі ескалації між Росією і НАТО - Ульянов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Представник країни-окупанта Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов вибухнув погрозою на адресу Фінляндії. Мовляв, країна першою постраждає у тому випадку, якщо між Москвою і НАТО відбудеться ескалація конфлікту.

Як повідомляє Reuters, російський "дипломат" виступив із погрозою на адресу Фінляндії, яка десятиліттями дотримувалася нейтрального статусу, і вступила до НАТО після повномасштабного нападу Росії на Україну.

"Вони жили спокійно і мирно, а раптом опинилися між Росією і НАТО, будучи членами Альянсу. Але оскільки вони наші сусіди, то якщо, не дай Бог, буде якась ескалація, вони постраждають першими", -"пригрозив" Михайло Ульянов. відео дня

Журналісти підкреслили, що Москва стала спиймати Фінляндію як ворожу державу після того, як країна вступила до Північноатлантичного альянсу.

Вступ Фінляндії до НАТО та реакція Росії

Фінляндія офіційно стала членом НАТО 4 квітня 2023 року. Після вступу фінської держави до колективного блоку безпеки Заходу кордон Альянсу і РФ тепер становить близько 2600 кілометрів.

Більше 100 років Фінляндія була державою з позаблоковим статусом – з 1917 року, коли країна здобула незалежність. Під час Другої світової держава зазнала військової агресії з боку Росії.

Глава Кремля Володимир Путін 17 грудня заявив російським пропагандистам, що на Фінляндію чекають проблеми із РФ через вступ до НАТО.

"Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати Ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи", - сказав кремлівський директор.

27 грудня у Reuters повідомили, що соратник Путіна, керівник держкорпорації Ростех Сергій Чемезов анонсував розміщення новітніх російських гаубиць поблизу кордонів Фінляндії. Окупанти збираються поставити там самохідні артилерійські установки коаліція-СВ. Раніше було проведено випробування таких озброєнь, їх запустили в серійне виробництво.

"Думаю, вони там (у Північному військовому окрузі) з'являться найближчим часом, оскільки гаубиці цього класу потрібні для забезпечення переваги перед західними зразками артилерії щодо дальності стрільби", - підкреслив Чемезов.

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