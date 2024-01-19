Фінляндія Путіна не боїться: у Гельсінкі оцінили загрозу нападу Росії

Європа повинна наростити свою оборонну промисловість і продовжити військову підтримку України, вважає прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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Фінляндії зараз не загрожує напад Росії - Орпо / Колаж скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Фінляндія не бачить загрози нападу агресора Росії, проте потрібно готуватися до всіляких сценаріїв. Європі слід наростити свою оборонну промисловість і продовжити військову підтримку України. Про це заявив фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо.

Під час спільної пресконференції зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном і очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн він сказав про те, що "фіни можуть спати спокійно, тому що добре підготовлені". Втім, Орпо також додав, що всі країни Заходу повинні бути готові до будь-яких сценаріїв.

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Також він закликав країни-союзники нарощувати можливості у сфері обороної промисловості та у виробництві боєприпасів для того, щоб і надалі допомагати Україні.

"Ми повинні також збільшити потужності європейської оборонної промисловості і наростити виробництво боєприпасів", - сказав Орпо.

Прем'єр закликав Європу продовжити військову підтримку України і ухвалити рішення про новий пакет фінансової підтримки.

"Ми повинні зберегти наш рівень амбіцій щодо задоволення військових і оборонних потреб України. На рівні ЄС Україна повинна залишатися політичним пріоритетом", - підкреслив Петтері Орпо.

Відносини Росії та Фінляндії

4 квітня минулого року Фінляндія офіційно вступила до НАТО. Країна, яка понад 100 років дотримувалася позаблокового статусу, ухвалила таке рішення після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Керівник Кремля Путін 17 грудня заявив, що тепер на Фінляндію, мовляв, чекають проблеми.

"Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати Ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи", - сказав глава РФ.

Наприкінці минулого року в Reuters повідомили, що глава російської державної корпорації Ростех Сергій Чемезов - соратник Путіна - анонсував розміщення поблизу фінського кордону новітніх гаубиць. Йдеться про САУ Коаліція-СВ. Гаубиці запущені в серійне виробництво.

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