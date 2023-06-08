"Колективний Путін" все більш агресивний, позиції Патрушева сильні - ГУР

Міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу, як і раніше, в процесах ухвалення рішень – можливо, вже і не з власної волі, сказав Андрій Юсов.

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Патрушев традиційно залишається впливовим суб'єктом в Росії - ГУР / Фото: kremlin.ru

Ключові гравці правлячого режиму глави країни-агресора Росії Володимира Путіна стають більш агресивними і все менше довіряють оточенню. Найсильніші позиції у секретаря Радбезу Миколи Патрушева, Дмитро Медведєв - номінальна фігура. Керівник Міноборони окупантів Сергій Шойгу, як і раніше, в орбіті ухвалення рішень, причому, швидше за все, не з власної волі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

В інтерв'ю Українській правді він розповів про те, що найбільш вагомі позиції в політичній конфігурації Кремля у секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева.

"Патрушев традиційно залишається впливовим суб'єктом. Медведєв - абсолютно номінальна історія. Шойгу залишається в процесі. Багато в чому, можливо, навіть вже не з власної волі, але тут вже бігти нікуди", - зазначив Юсов.

Він акцентував увагу на тому, що окупаційну армію РФ часто висміюють, але російські спецслужби "залишаються досить небезпечними".

"На відміну від регулярної армії, яка часто абсолютно справедливо висміюється, російські спецслужби залишаються досить небезпечними: на їхню роботу, утримання і проведення ними операцій виділяється колосальний ресурс. Недооцінювати їх не варто", - додав спікер ГУР.

Також він вважає, що в Росії є проблема з донесенням зведення до вищого керівництва в Кремлі. Рішення про напад на Україну є тому підтвердженням.

"Враховуючи те, яке було ухвалено рішення про повномасштабне вторгнення, очевидно не все так добре зі збором інформації та її передачею. Але вони небезпечні і становлять серйозну загрозу не тільки для України", - підкреслив Андрій Юсов.

Війна Росії проти України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше сказала, що ЗСУ перейшли в наступ на деяких напрямках. За словами Маляр, українці просуваються на Бахмутському напрямку, де займають важливі висоти.

В Інституті вивчення війни сказали, що сили оборони України просунулися на запорізькому напрямку. Ймовірно, українські війська прорвали першу лінію оборону окупантів РФ. При цьому сили оборони України просунулися і в західній частині Донецької області.

Журналісти американського видання The Washington Post 8 червня опублікували статтю, в якій повідомили, що армія України, мовляв, почала свій контрнаступ. Пропагандисти РФ заявили про загострення бойових дій на Запоріжчині. Київ не підтверджує початок контрнаступальної операції.

Дивіться відео про те, як війська Путіна почали битися між собою:

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