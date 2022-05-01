"Спецназ ріже їх по тилах, втрати величезні": Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого Рогу

Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого Рогу / скріншот

Російські окупаційні війська концентрують війська і готуються наступати в напрямку Гуляйполя та Кривого Рогу, але ЗСУ успішно уповільнюють просування окупантів.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну розповів, що військам ворога буде вкрай важко хоч трохи просунутися на обох напрямках.

"На Гуляйполівському напрямку вони радісно концентруються і хочуть гордо йти вперед. Але в степу дуже складно ховатися. Ми їх бачимо. В товарних кількостях. А коли ми їх бачимо, туди починаємо прилітати Авіація, артилерія, багато іншого відбувається. Дуже ефективно почав працювати наш спецназ, сили спеціального призначення ріжуть їх по тилах, палять тилові колони, проріджують, причому завдають шкоди, які реально збивають темпи концентрації, зосередження, змушують відволікати сили на охорону районів, охорону комунікацій. Для цього дорозвідується, наносяться удари в тил противника - тобто це пункт управління, це склади з боєприпасами, резерви. Виходить розмах на рубль - удар там на 40 копійок, наприклад", - заявив він.

Така ж ситуація спостерігається і в Криворізькому напрямку, зазначив Арестович.

читайте також"Гарматне м'ясо не гідне поваги": у Кривому Розі надали урок хлопцеві, який ображав ЗСУ"Вони вже чотири дні, як хотіли наступити в бік Кривого Рогу, але ми їм постійно збиваємо темпи, завдаючи ударів по складах ГВП, боєприпасам, пунктам управління. Там теж величезні втрати - за вчора там дуже яскраві три удари, за сьогодні два. І обстрілюють вони, я так розумію в покарання, Миколаїв далекобійним - реактивною артилерією, типу "Смерчів", дістаючи до околиць", - заявив радник глави ОП.

Нагадаємо, раніше Збройні Сили України також завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний. Наші захисники потрапили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс Стріла-10.

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