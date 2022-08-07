РФ "життєво необхідно" захопити Україну: у Зеленського назвали причину

Названо мету РФ у війні з Україною / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Росія існує у формі імперії, в якій ставка зроблена на систему влади, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

"З вічним протиставленням заходу. Російська Федерація сьогодні прагне прийняти таку ж форму, як і 300 років тому. Як і 100 років тому", - пише він у своєму Telegram-каналі.

Радник глави ОП зазначив, що в російський імперії українці відігравали важливу роль - від інженерії до адміністрування.

"Жодної великої війни Росія не виграла без України. Ми їм життєво потрібні. Без України РФ не буде цілісною імперією, якою хоче бути. Тому вони намагаються захопити нас для спільного протистояння Заходу", — упевнений він.

Арестович також додав, що для України життєво важливо нову форму: "Це повинна бути інша форма держави. Таким з варіантів є п'ятий проект. Але технічного переходу до нього поки немає".

Війна в Україні

У Генштабі Збройних сил України раніше заявили, що Росія відправляє свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Ворог перекидає туди велику кількість військової техніки і зброї. В українському командуванні вважають, що загарбники можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести ЗСУ в оборону.

Тривають бої на Донбасі. Окупанти сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Загарбники намагаються створити умови для захоплення Соледара з Бахмутом з метою відтиснення армії України від західної околиці Донецька.

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