Україна вдарила санкціями по росіянах і Georgian Airways, яка літає у РФ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 1 липня 2023 року.
Рішенням глави держави схвалено документ під назвою "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Указ № 364/2023 опубліковано на сайті глави української держави в суботу.
"Президент ввів нові санкції проти понад 190 фізичних осіб і 291 юридичної особи, в основному росіян, їх заводів і компаній, а також грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси у РФ, і її власника Тамаза Даіашвілі", - уточнив глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
Відзначимо, що Georgian Airways в середині травня відновила рейси в Росію, що викликало акції протесту в Тбілісі.
У новий санкційний список, серед інших, увійшли:
- керівники казанського заводу "Електроприладзавод" Наїль Валієв і Равіль Мінгалієв;
- керівник Пермського національного дослідницького політехнічного університету Василь Петров;
- начальник МНС по Башкортостану Марат Латипов;
- гендиректор "Проксі Технолоджі" Олексій Суслопаров.
Серед юридичних осіб:
- "Науково-виробниче підприємство "Салют", що виробляє корабельні радари;
- акціонерне товариство "Авіаремонт";
- "Болховський завод напівпровідникових приладів";
- Автомобільний завод"ГАЗ"
- кілька нафто - і газопереробних підприємств, у тому числі підконтрольних Лукойлу і "Газпрому";
- вугільні компанії.
Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.
Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.
Більше новин: