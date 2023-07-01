Україна вдарила санкціями по росіянах і Georgian Airways, яка літає у РФ

Президент України запровадив нові санкції проти понад 190 фізичних осіб та 291 юридичної особи.

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Володимир Зеленський ввів санкції проти Georgian Airways / УНІАН , georgian-airways.com

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 1 липня 2023 року.

Рішенням глави держави схвалено документ під назвою "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Указ № 364/2023 опубліковано на сайті глави української держави в суботу.

"Президент ввів нові санкції проти понад 190 фізичних осіб і 291 юридичної особи, в основному росіян, їх заводів і компаній, а також грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси у РФ, і її власника Тамаза Даіашвілі", - уточнив глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

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Відзначимо, що Georgian Airways в середині травня відновила рейси в Росію, що викликало акції протесту в Тбілісі.

У новий санкційний список, серед інших, увійшли:

керівники казанського заводу "Електроприладзавод" Наїль Валієв і Равіль Мінгалієв;

керівник Пермського національного дослідницького політехнічного університету Василь Петров;

начальник МНС по Башкортостану Марат Латипов;

гендиректор "Проксі Технолоджі" Олексій Суслопаров.

Серед юридичних осіб:

"Науково-виробниче підприємство "Салют", що виробляє корабельні радари;

акціонерне товариство "Авіаремонт";

"Болховський завод напівпровідникових приладів";

Автомобільний завод"ГАЗ"

кілька нафто - і газопереробних підприємств, у тому числі підконтрольних Лукойлу і "Газпрому";

вугільні компанії.

Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

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