"Путін одразу впадає в істерику": Сотник розповів, що насправді відбувається в РФ

Російський диктатор Володимир Путін "хотів швидкої прогулянки по Україні", але у нього нічого не вийшло.

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Олександр Сотник вважає, що Путіну не звітують про реальну ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін не знає про реальну ситуацію на фронті, оскільки йому бояться про це доповідати. Саме з цієї причини президент країни-агресора РФ озвучував досить дивні тези на Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Про це в інтерв'ю Главреду сказав головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Насправді, у Кремля взагалі все погано, а Путіну бояться про це доповідати. На пітерському сходняку, який чомусь через непорозуміння називають економічним форумом, він говорив дикі речі. Зокрема, Путін заявив про знищення п'яти систем Patriot, яких Україна, по-моєму, отримала всього дві. Путін не володіє жодних фактажем і не знає, що відбувається в Україні та на війні. Йому бояться доповідати, тому що він одразу впадає в істерику", - сказав журналіст.

Сотник додав, що Путін "хотів швидкої прогулянки Україною" і планував взяти всю країну так само, як і Крим у 2014 році. Однак у нього нічого не вийшло.

"Путін влаштував схематози по Херсонській, Запорізькій областях, "донбаському бомбасу", але все пішло не так. Нічого у Росії не виходить: зі зброєю – біда, з м'ясом на прожарювання і боєздатністю – теж. Моральний лик - взагалі катастрофа", - сказав Сотник.

При цьому журналіст акцентував увагу на тому, що це не означає, що Україні потрібно розслабитися.

"Я говорю лише про те, що у Росії велика печаль, але розповісти про неї вождю там не можуть", - сказав Сотник.

Журналіст також пояснив, чому глава Міноборони РФ Сергій Шойгу пригрозив ударами по центрах ухвалення рішень у Києві.

"Ця риторика викликана великим страхом втрати Криму. Кримський півострів, як я завжди говорив, це місце, де зариті ключі перемоги України й те саме кощієве яйце смерті Путіна. Україна при поверненні Криму обнулить Путіна і перетворить його на ніщо. Тому Росія буде до останнього чіплятися за Крим і гарчати на зовнішній світ, погрожуючи всім, чим тільки можна", - вважає журналіст.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Недавні заяви Путіна про війну в Україні

16 червня господар Володимир Путін виступив на Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Під час своєї промови він збрехав, що контрнаступ ЗСУ на запорізькому напрямку провалився, а армія Росії має успіхи на цій ділянці.

Крім того, диктатор заявив, що російські війська "знищили" під Києвом п'ять американських комплексів протиповітряної оборони"Patriot". До слова, в України є всього лише дві такі системи ППО.

Також Путін образив українського президента Володимира Зеленського, назвавши його "ганьбою єврейського народу".

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