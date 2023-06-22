Світ знайде спосіб ліквідувати Путіна - Зеленський

За словами Зеленського, ніхто не може дати стовідсоткових прогнозів щодо того, чи застосує Путін ядерну зброю.

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Володимир Зеленський висловився про Путіна / Колаж Главред, фото president.gov.ua, скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ знайде спосіб, як позбавити російського диктатора Володимира життєдіяльності, якщо він не перестане погрожувати ядерною зброєю.

В інтерв'ю BBC президент уточнив, що Путін небезпечний для України ще з 2014 року, коли він окупував перші наші території. Однак диктатор став ще небезпечнішим з 24 лютого, коли почав повномасштабну війну.

"Людина, яка абсолютно відкрито сказала про війну і про знищення українців. Небезпечніше, я вважаю, не можна бути", - сказав президент.

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При цьому, за словами Зеленського, ніхто не може дати стовідсоткових прогнозів щодо того, чи застосує Путін ядерну зброю.

"Я можу сказати свою думку. Я вважаю, що він боїться за своє життя. Я вважаю, що якщо він не припинить загрожувати світу ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі", - сказав він.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

Нагадаємо, що Лукашенко похвалився, що в Білорусь привезли ядерну зброю від Путіна. Російський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що країна-агресор Росія почала постачати до Білорусі тактичну ядерну зброю.

Подоляк прокоментував ядерні загрози Лукашенка. Директор Білорусі Олександр Лукашенко намагається створити для агресора Росії можливості впливу на розв'язану проти України війну, вважає Михайло Подоляк.

Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю. Агресорка Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю – повний контроль над озброєннями залишиться за Москвою, сказав глава Сергій Шойгу.

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