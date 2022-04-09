Плата за газ в рублях - порушення санкцій проти РФ: в ЄС поставили умову Угорщини щодо указу Путіна

Орбан зібрався платити Путіну за газ в рублях, але в ЄС попередили про наслідки / Reuters

Якщо Угорщина платитиме Росії за постачання газу рублями, такий крок буде сприйнято як порушення Будапештом санкцій, які були впроваджені щодо Москви. Наразі угорська держава виконує вимоги Брюсселя. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

У інтерв'ю CNN вона прокоментувала заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який розповів про плани платити за газ в рублях. За її словами, у такому випадку Єврокомісія вважатиме подібні дії порушенням санкції Євросоюзу проти Росії.читайте такожКонтракт на 15 років і транзит газу в обхід України: глава МЗС Угорщини отримав від Путіна орден Дружби

"Якщо ви зробите це і сплатите в рублях, ви порушите санкції, які ми наклали на Росію", - зазначила політикиня.

Також вона підкреслила, що перемовини з Угорщиною щодо цього питання продовжують йти. Наразі Будапешт дотримується санкцій проти Росії.

Санкції Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше різко розкритикував Захід за ситуацію санкціями проти Росії. Зокрема, він дорікнув європейській спільноті за несвоєчасну допомогу Україні, відмову від ембарго на російські нафту і газ, а також відключення Ощадбанку від SWIFT. За його словами, санкції спрямовані, скоріше, на те, щоб покарати, але не зупинити РФ.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький піддав критиці Європу за неспроможність санкцій щодо Росії. Він акцентував увагу на тому, що Путін веде жорстоку війну проти України, а європейські країни коливаються з посиленням обмежень. Рубль в подібній обстановці вже став зміцнюватися.

Євросоюз 8 квітня провадив нові санкції щодо Росії. Йдеться про обмеження проти фізичних і юридичних осіб з оточення глави РФ Путіна. У списку опинилися глава Ощадбанку Герман Греф, а також олігархи Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг і Борис Ротенберг. Активи ВТБ, Новікомбанку, Совкомбанку та Окрытие заморожені.

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