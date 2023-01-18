"Хочуть зберегти режим": РФ шантажує Україну, щоб вести переговори на умовах Путіна – Резніков

Країна-агресорка Росія хоче зберегти обличчя і представити себе "переможницею" у війні.

РФ шантажує Україну, щоб вести переговори на умовах Путіна, каже Резніков/ УНІАН, скрін

Росія шантажує Україну, щоб змусити її сісти за стіл переговорів щодо війни на умовах РФ. Для цього країна-агресорка погрожує нашій державі новою хвилею ескалації.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю NHK. За його словами, РФ йде на такий крок, тому що розуміє, що її плани щодо України провалилися.

Резніков наголосив, що в Росії залишилася лише одна мета – зберегти власний "режим". Саме тому вони намагаються затягнути Україну за стіл переговорів на своїх умовах, погрожуючи їй ескалацією.

Країна-агресорка намагається зберегти обличчя і представити себе "переможницею".

Також Резніков додав, що російські окупанти хочуть захопити Донецьку та Луганську області і подати це для росіян як "успішну операцію на фронті".

Міністр оборони наголосив, що Україна виборюватиме свою перемогу і може почати вести перемовини з РФ лише у тому разі, якщо країна-агресорка виведе свої війська з території нашої держави.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що найкоротшим шляхом до завершення війни і переходу до дипломатії є успіхи України на фронті. Тому США та інші держави забезпечують Україну зброєю, щоб вона могла ефективно давати відсіч російським окупантам на полі бою.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов зазначав, що фаза війни в Україні, яка триває зараз, не є вирішальною. Лише за результатами боїв навесні та влітку можна буде сказати, завершуватиметься війна, продовжуватиметься чи перейде в іншу фазу.

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