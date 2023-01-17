Експерт оцінив ймовірність півмільйонної мобілізації у РФ для нового наступу

Навчально-матеріальна база російських ЗС здатна "проковтнути" до 150 тисяч військових, підкреслив Віктор Кевлюк.

Мобілізація в Росії / Фото Telegram

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк оцінив ймовірність мобілізації в РФ ще 500 тисяч військових для продовження війни проти України.

"Питання - що відбувається з цим ресурсом далі. Навчально-матеріальна база російських ЗС здатна "проковтнути" приблизно 100-120 тисяч. Враховуючи, що вони розгорнули вже в 16 університетах курси підготовки молодших офіцерів - нехай це буде ще 8-10 тисяч. Набирається 130 тисяч, нехай максимум - 150 тисяч", - підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

Експерт звернув увагу на те, що в окупантів виникне питання: куди подіти ще 350 тисяч.

"Сумнівно, що вони влізуть в пункти постійної дислокації. Я не чув і не бачив оцінок, що на таку кількість людей є запаси їжі, пального, одягу, екіпіровки. Це плем'я в гумових шльопанцях і спортивних костюмах повинно бути? Вони формально будуть оформлені як військовослужбовці. Що робити далі, куди їх поселити? Не вийде запхати в казарму, в яку поміщається 200 осіб, дві тисячі", - зазначив Кевлюк.

Хто такий Віктор Кевлюк Експерт Центру оборонних стратегій. Полковник запасу. Має за плечима 35 років військової служби. Був начальником організаційно-мобілізаційного управління штабу ОК Захід (2014-2018), начальником центру цивільно-військового співробітництва ООШ ЗСУ (2018-2020).

"У що вони збираються одягнути 500 тисяч осіб, якщо у тих, хто зараз прибув на лінію фронту, немає елементарного сучасного балістичного захисту, не вистачає бронежилетів? Вони поступово скочуються в управління людськими масами рівня громадянської війни 20-х років минулого століття. Тобто формально вони зберуть людей, але надалі впоратися з ними не зможуть", - додав Кевлюк.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що окупаційним військам Росії потрібен масштабний наступ на Україну для посилення своїх позицій. Вони не відмовлялися від захоплення Києва і прагнення знищити українську націю. Але Україна не дасть загарбникам такої можливості і готується до будь-яких сценаріїв. Москва може піти, в тому числі, і на оголошення загальної мобілізації.

Він розповів про те, що ворог має намір використовувати потенційний наступ з метою посилення своїх позицій. В даному контексті не виключений варіант оголошення Москвою загальної мобілізації.

Нагадаємо, російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман прокоментував ймовірність проведення в Росії нової хвилі мобілізації на тлі невдач у війні проти України.

Він вважає, що сучасні війни виграються за рахунок переваги у військових технологіях, до яких має доступ Україна, а не за рахунок "закидання ворога трупами".

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