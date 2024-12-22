Путін вибухнув цинічними звинуваченнями і погрозами на адресу України

Путін, Росія якого напала на Україну, звинуватив Київ у нібито ескалації війни.

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Путін "пригрозив" Україні "відповідати на будь-який виклик" / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, 53-я ОМБр

Що "сказав" Путін:

Україна "влаштувала ескалацію війни"

Росія "відповідатиме на будь-який виклик"

Росія "готова" до компромісів на "своїх інтересах"

Глава Кремля Володимир Путін звинуватив Україну в "ескалації" російсько-української війни. Мовляв, країна-окупант, яка сама напала на Україну, відповість "на будь-який виклик".

Міністерство закордонних справ окупантів опублікувало відео, в якому Путін озвучив свої погрози.

відео дня

"Не треба нікого лякати. Небезпек багато, вони зростають, і ми бачимо, що робить наш противник сьогоднішній. Він ескалює ситуацію. Якщо так хочеться, нехай їм погано живеться, нехай ескалюють далі. Ми завжди будемо відповідати на будь-який виклик. Завжди", - сказав Путін.

Також він "звернувся" і до союзників України.

"Коли, нарешті, наші сьогоднішні супротивники, можливо, і партнери це почують, зрозуміють, усвідомлять, мені здається, тоді прийде й усвідомлення того, що треба шукати... компроміси. Ми готові до пошуку цих компромісів, але без шкоди для наших інтересів", - підкреслив кремлівський глава Володимир Путін.

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Як повідомляв Главред, раніше Путін назвав агресивну війну проти України "двіжухою".

За його словами, коли йде спокійне і розмірене життя, "росіянам нудно".

Також Путін цинічно "запропонував" Заходу зосередити в Києві свої системи ППО і ПРО, після чого Росія, мовляв, завдасть по них удару "Ліщиком". Путін назвав це "дуеллю".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував "заяву" Путіна. Зеленський назвав Путіна "відморозком" і неадекватною людиною.

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Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна. 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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