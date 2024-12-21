"Володя, до побачення": журналіст про можливий сценарій бунту в оточенні Путіна

Важливо:
- Усі гравці в оточенні Путіна - це люди, на кого він спирається
- Путін влаштовує людей із його оточення
Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник прокоментував питання про те, хто сьогодні в Росії здатний кинути виклик оточенню диктатора Володимира Путіна.
"Не бачу зараз таких гравців в оточенні Путіна, які могли б зараз кинути йому виклик", - підкреслив він під час чату в Главреді.
Публіцист каже, що всі гравці зараз в оточенні Путіна - це ті самі люди, на кого він спирається.
"Хоч би що там стогнав Дерипаска, він усього лише Дерипаска, а в Путіна там Роттенберги, Тимченки, Сєчин, Потанін, Ковальчуки. Це те найближче коло, на яке спирається Путін. І в лавах цього кола я не бачу жодних ворогів", - переконаний він.
Журналіст зазначає, що на сьогодні можна констатувати, що в цьому колі все монолітно.
"Не знаю, що має статися, щоб це угруповання сказало: "Володя, до побачення. Нам потрібен інший фронтмен". Хіба що ядерний удар, після якого печера отримає таку відповідь, що там уже не буде з ким вести переговори. Тож я зараз не бачу таких людей, які могли б кинути виклик Путіну. Він їх влаштовує", - додав Сотник.
Раніше в РНБО назвали ймовірний сценарій і терміни перевороту в РФ. У керівництві РФ ще чимало раціональних людей, підкреслив Олександр Литвиненко.
Як повідомлялося раніше, у ГУР назвали цілі розгону інформації про смерть диктатора. Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов, повідомляв Главред.
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Хто такий Олександр Сотник
Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.
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