Німеччина подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 млрд євро

Заплановане збільшення військової допомоги є "сильним сигналом для України, що ми не залишимо її", заявив Борис Пісторіус.

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Пісторіус заявив, що Німеччина збільшить військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Берлін подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 мільярдів євро. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі німецького телеканалу ARD.

За його словами, заплановане збільшення військової допомоги є "сильним сигналом для України, що ми не залишимо її".

"Ми не хочемо опинитися в наступному році в ситуації, коли нам доведеться висувати додаткові вимоги, коли це буде важливо. Саме тому збільшення є важливим сигналом - особливо зараз, до речі, коли Україна повинна продовжувати свою боротьбу, і в той же час частина уваги громадськості в усьому світі більше зосереджена на Ізраїлі", - заявив міністр.

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Як пише видання Deutsche Welle з посиланням на джерела, рішення повинні ухвалити вже 16 листопада на засіданні бюджетного комітету Бундестагу.

Як повідомляв Главред, 11 листопада німецька газета Bild повідомила, що Міністерство фінансів Німеччини вирішило подвоїти військову допомогу Україні на наступний рік. Спочатку планувалося виділити 4 мільярди євро.

Видання Reuters писало, що коаліція німецького канцлера Олафа Шольца погодилася на подвоєння цієї суми до 8 мільярдів євро. У разі схвалення оборонні витрати Німеччини підвищаться до 2,1% від ВВП, що перевищує 2%, узгоджені між членами НАТО.

Офіційного підтвердження цієї інформації ще не було.

Військова допомога Україні

США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, однак пакети стануть меншими. Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх. При цьому Міноборони США закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування якомога швидше.

Новий уряд Прем'єра Словаччини Роберта Фіцо не прийняв пропозицію колишнього міністерства оборони країни щодо чотирнадцятого пакету військової допомоги для України, який становив понад 40 мільйонів євро.

Угорщина намагається заблокувати виділення Україні пакету допомоги на 50 мільярдів євро від Євросоюзу. Але вето Угорщини не зупинить допомогу, тому що ЄС може його обійти. Євросоюз може звернутися за допомогою до інших країн-членів ЄС окремо. Шляхом двосторонніх угод вдасться зібрати ту саму суму.

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