Путін намагався зірвати переговори: FT дізналася деталі переговорів Трампа та Зеленського

Трамп оцінив удари України по Росії та схвалив успіхи ЗСУ. Думка Вашингтона щодо перебігу війни та перемоги Кремля зазнала змін.

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Трамп був вражений далекобійними ударами України по РФ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Ключові тези:

Трамп захоплений українськими повітряними ударами вглиб РФ

Україна готова розпочати спільне виробництво ракет для Patriot

Київ обережно оцінює можливі зміни у підтримці з боку США

Президент США Дональд Трамп був "надзвичайно вражений та сповнений ентузіазму" щодо української кампанії повітряних ударів углиб території країни-агресора — РФ. Про це глава Білого дому заявив під час саміту "Великої сімки" у Франції на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

Зеленський і Трамп довго розмовляли під час вечері в Евіан-ле-Бен минулого тижня. Трамп сказав Зеленському, що він вражений нещодавніми "військовими результатами" Києва. Після зустрічі Зеленський заявив, що Трамп і Рубіо "вперше позитивно відреагували на питання про ліцензії" на виробництво ракет Patriot.

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"Усі згодні з тим, що тепер ми маємо всі необхідні технічні можливості для початку виробництва ракет для систем Patriot. Зараз потрібне особисте схвалення президента Трампа", — сказав глава України.

За його словами, американський лідер "планує попросити американські оборонні компанії налагодити ліцензійне виробництво зенітних ракет у Європі та Україні".

Білий дім змінює курс?

Високопоставлені українські чиновники повідомили FT, що бачать ознаки того, що Трамп стає більш схильним до посилення підтримки Києва і, можливо, буде більш схильний чинити тиск на Росію. Водночас вони залишаються обережними у своїх оцінках.

"Вони, як і раніше, скептично ставляться до того, чи виконає президент США свої обіцянки, зазначаючи, що він і раніше давав обіцянки, яких не дотримався, а також згадуючи його схильність висловлюватися про Путіна у схвальному тоні", — пише видання.

FT нагадує, що ще в березні американські розвідувальні служби вважали, що Росія має перевагу у війні.

"Однак останніми місяцями європейські дипломати відзначили, що американські чиновники, схоже, змінили свою точку зору і більше не вважають, що Москва виграє війну", — зазначають журналісти.

Путіну не вдалося зірвати переговори

Financial Times пише, що раніше російський диктатор Володимир Путін уже допомагав зірвати спроби України та ЄС вплинути на Трампа і дзвонив йому напередодні важливих самітів союзників.

Однак дзвінок російського президента в день народження Трампа за кілька днів до саміту, судячи з усього, не мав особливого ефекту.

Саміт G7 у Франції — новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у кулуарах саміту G7 у Франції.

Європейські союзники України розраховують використати зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб переконати американського лідера приділити більше уваги війні Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела серед представників країн "Великої сімки".

Після саміту G7 у Франції президент США Дональд Трамп заявив, що очікує змін у питанні російсько-української війни найближчим часом, а також висловив переконання, що й Київ, і Москва прагнуть знайти шлях до припинення бойових дій, хоча поки що не бачать механізму для цього.

Як пише Politico, Трамп, ймовірно, готовий посилити тиск на Кремль з метою припинення війни в Україні. Глава Білого дому також потребує допомоги союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню з Іраном. Зазначається, що контури угоди починають вимальовуватися.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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