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Крим — у диму, всю ніч лунали вибухи, у Севастополі — блекаут: деталі атаки

Анна Ярославська
24 червня 2026, 07:11
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Потужні вибухи в Криму паралізували енергосистему півострова. Окупаційна влада запровадила особливий режим у Севастополі, де палає вузлова підстанція.
Напад на Крим
Масові удари по Криму спричинили відключення електроенергії у Севастополі / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Головне:

  • Крим зазнав масованої нічної атаки дронів і ракет
  • Постраждала Балаклавська ТЕС, Севастополь повністю знеструмлений
  • Спалахнули склади бригади МТО Чорноморського флоту РФ

У ніч на 24 червня тимчасово окупований Крим опинився під масованою атакою. Над різними районами півострова місцеві жителі фіксували проліт ракет або реактивних дронів. Вибухи пролунали у Севастополі, Бахчисараї, Керчі, Гвардійському.

Як пише Telegram-канал Кримський вітер, перші вибухи було чутно в Сімферопольському районі після дванадцятої години ночі. Місцеві жителі зазначають, що від вибухів тряслися вікна та двері в квартирах.

відео дня

Близько 00:30 стався "приліт" у селищі Кіровське (121 км від Сімферополя) поблизу залізничної станції. Після вибуху почалася детонація.

Через селище проходить залізнична лінія Джанкой — Керч, а за 20 км пролягає траса "Таврида".Недалеко від селища розташований військовий аеродром Кіровське, який використовувався для випробувань авіатехніки ВМФ.

Дивіться відео — "Приліт" у Криму в селищі Кіровське:

Знімок екрана

О 03:20 у районі ГРЕС у Сімферополі було зафіксовано потужний "приліт".

Фото
Фото "прильоту" в районі ГРЕС у Сімферополі / t.me/Crimeanwind

Удар по Балаклавській ТЕС

Найсерйозніші наслідки були зафіксовані в Севастополі, де під ударом опинилася Балаклавська ТЕС.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури місто повністю занурилося в темряву — у Севастополі почався масштабний блекаут.

Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв підтвердив атаку на енергооб’єкти та заявив, що в Севастополі введено особливий режим. За його словами, екстрені служби намагаються оцінити масштаби пошкоджень, а місто на деякий час залишається без світла.

Знімок екрана

"У зв’язку з ситуацією в енергосистемі сьогодні дитячі садки міста працюватимуть у особливому режимі. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, залиште дітей вдома. Це допоможе нам знизити навантаження та забезпечити комфорт малюків в умовах тимчасових обмежень", — написав Развожаєв.

За його словами, через відсутність напруги в мережі тролейбуси вранці на лінії не вийдуть.

Севастополь залишився без світла
Севастополь залишився без світла / t.me/Crimeanwind

Вранці Кримський вітер уточнив, що було три "удари" по головній електроподстанції в Севастополі, виникла сильна пожежа. Стовп чорного диму підіймається високо вгору.

Електропідстанція ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", яка забезпечує електроенергією весь Севастопольський енергорайон, є основним вузловим об’єктом у Севастополі.

Наразі все місто залишилося без світла.

Вибух у Севастополі
Вибух у Севастополі / t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
Електропідстанція ПС 330/220/110/35
Електропідстанція ПС 330/220/110/35 / t.me/Crimeanwind

Зазначається, що дим від палаючої електроподстанції ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь" видно на багато кілометрів.

"Підписники стверджують, що близько 04.00 було не три, а навіть 6–7 ударів", — йдеться в повідомленні.

Горить електропідстанція
Горить електропідстанція "Севастополь" / t.me/Crimeanwind

Пожежа на складах бригади ЧФ РФ у Бахчисараї

Близько 4:20 ранку стало відомо про точне влучання в Бахчисараї. За даними Telegram-каналу Кримський вітер, внаслідок "прильоту" спалахнули склади 133-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ (в/ч 73998). Пожежу зафіксовано в районі вулиць Чехова та Сімферопольської.

Ця бригада відповідає за тилове забезпечення окупантів, постачання продовольства, пального, боєприпасів та ремонт пошкодженої техніки.

Вибухи в Керчі

Протягом ночі вибухи лунали й на іншому кінці півострова — у Керчі. Місцеві мешканці чули серію вибухів о 02:08, 02:23, а також під ранок — о 03:34 та 03:36. За даними супутникової зйомки, на південь від Керчі зафіксовано два великі осередки пожежі на території російського військового містечка.

Пожежа в Керчі
Пожежа в Керчі / t.me/Crimeanwind

Крім того, місцеві жителі зафіксували пожежу поблизу села Шафранне, розташованого на захід від військового аеродрому "Гвардійське". Це місце відоме як одна з точок, яку російські війська використовують для запуску ударних БПЛА типу "Шахед"/"Герань".

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Після четвертої години ранку в Сімферополі посилилися перепади напруги — електроенергія почала зникати на значно довші проміжки часу. Крім того, масштабне аварійне відключення світла торкнулося центральної частини півострова: без електропостачання залишився ряд сіл Красногвардійського району.

У Севастополі горить електропідстанція після нічної атаки дронів.

Дим від палаючої електроподстанції ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь" видно на багато кілометрів.

За даними місцевих жителів, близько 04:00 було 6–7 "прильотів".

Про джерело: Крымский ветер

Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму.

Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

Гучні атаки на Крим у червні 2026 року — новини

Як писав Главред, червень для окупованого острова став дуже "спекотним". Особливо друга половина місяця відзначилася безпрецедентною за щільністю та безперервністю серією комбінованих ударів.

20 червня було завдано удару по Таврійській ТЕС у районі Сімферополя. Імовірно, було уражено паливний резервуар. Через супутні удари по газорозподільних станціях та енергомережах окупаційна влада була змушена запровадити графіки відключення світла в Севастополі, Ялті, Джанкої та Алушті.

У ніч на 22 червня в Армянську, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ. Місцеві жителі повідомляли про тривалу детонацію. Безпілотники також атакували Феодосію, після чого у місті відключилося електропостачання. Вибухи знову лунали в районі Таврійської ТЕС та в Сімферополі.

У ніч на 23 червня портова інфраструктура, яку РФ використовує для військової логістики, зазнала масованого нальоту реактивних і звичайних БПЛА. Були атаковані Керченський морський порт і великий ТЕС-Термінал (залізничний вузол перевалки нафтопродуктів і скрапленого газу).

Особливо потужна пожежа спалахнула в Керчі. За попередніми даними, після удару загорівся резервуар на території Керченської ТЕЦ у районі Аршинцевого. Моніторингові групи, посилаючись на супутникові знімки, повідомили про димовий шлейф довжиною близько 47 кілометрів.

Крім того, супутникові дані та моніторингові групи зафіксували точкові удари по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів С-300/С-400 на в’їзді до Керчі та в районі селища Багерово.

У Генічній Горці та Щасливцевому (окупована частина Херсонської області на кордоні з Кримом) зафіксовано удари по місцях дислокації російських військ.

Крим — у диму, всю ніч лунали вибухи, у Севастополі — блекаут: деталі атаки
Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Крим реально звільнити за два роки: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що дипломатичні механізми не здатні привести до повернення окупованих територій України.

В інтерв’ю Главреду Світан зазначив, що дипломатичним шляхом, на його думку, можна лише оформити відмову від збройної боротьби та фактично погодитися на втрату територій.

Експерт також висловив упевненість, що російські війська можна витіснити з Криму протягом півтора-двох років. За його оцінкою, звільнення півострова є значно простішим завданням, ніж деокупація Донбасу, доки існує Російська Федерація.

"Крим — оперативний котел, який затиснутий між Чорним і Азовським морями. Вхід-вихід один – з півночі, ну або зі сходу, через Тамань, але цей шлях легко перерізати, навіть далекобійними засобами ураження. Можна звільнити Крим, не втративши жодного життя наших військовослужбовців", – вважає Світан.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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