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Будуть нові атаки: у ГУР розкрили плани після знищення мосту

Ангеліна Підвисоцька
23 червня 2026, 19:43
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Українські захисники вже реалізували частину операцій у Криму, а про деякі стане відомо пізніше.
удар по мосту в Крыму
Україна готується до нових атак проти окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Бійці ССО знищили міст у Криму
  • Україна готує нові атаки проти окупантів

Україна готується до нових операцій проти російських окупантів. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, повідомляють Новини.Live.

Він привітав Сили оборони з успішною операцією, в ході якої був знищений міст через Північнокримський канал поблизу села Роздольне у Криму.

відео дня

Юсов наголосив, що українські захисники готуються до нових атак, про які буде повідомлено згодом.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

"Ми щиро вітаємо колег і побратимів із ССО Збройних сил України і бажаємо подальших успіхів. Вони будуть. Багато спільних операцій ураження сил і засобів противника, зокрема, у тимчасово окупованому українському Криму вже реалізовані, багато плануються і будуть реалізовані. Про деякі ви чуєте, і це важливо, а про деякі не чути, буде повідомлено пізніше. Робота триває", - сказав Юсов.

Дивіться відео із заявою Андрія Юсов про операції против окупантів:

удары по Крыму
Україна готується до нових атак проти окупантів / фото: скріншот

Знищення мосту в Криму

Як повідомляв Главред 23 червня, Сили спеціальних операцій знищили залізничний міст через Північнокримський канал. Він був військово-логістичною артерією для окупантів.

"Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території рф через Крим – для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова – для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури", - розповіли у ССО.

Ударів безпілотниками по об'єкту завдали підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО. Внаслідок атаки було зруйновано залізничне полотно та обвалився один із прогонів мосту. До пошкодженого мосту прибула спеціальна ремонтна залізнична техніка. Тоді українські військові почали другу фазу операції та знищили не лише міст, а й ремонтну техніку.

Будуть нові атаки: у ГУР розкрили плани після знищення мосту
Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Коли Україна зможе взяти Крим під вогневий контроль - полковник

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду заявив, що Україна могла б взяти Крим під вогневий контроль за кілька тижнів. Однак для цього знадобиться мільйон ракет. Нині у Києва немає таких запасів ракет. За такої інтенсивності, як зараз, Україні знадобитьсяпівтора-два роки.

"Стільки часу знадобиться, щоб загнати Крим у режим оперативного котла, щоб росіяни там самі себе знищили, і там їх просто не залишилося. Якщо з’явиться можливість збільшити поставки нам безпілотників оперативного рівня (вони діють на відстань 100–150 км), а така можливість може з’явитися, то справа піде швидше. І тоді до літньої кампанії 2027 року ми зможемо перевести Крим в оперативне оточення", - наголосив Світан.

Якщо Україна отримає у достатній кількості ракети з дальністю 300 км, то Крим опиниться у повному оперативному оточенні вже до кінця осені чи кінця 2026 року. Тоді під контроль будуть взяті всі переходи на півострів.

Удари по Криму - важливі новини

Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов зробив важливу заяву щодо підготовки нових операцій. Він підкреслив, що удари по ключовим об'єктам у Криму суттєво вплинуть на подальший розвиток подій на фронті і посилять тиск на окупантів.

Зазначимо, командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко під час інтерв'ю заявив про посилення ударів по логістичних артеріях противника. За його словами, знищення логістики противника допоможе порушити постачання і прискорити деморалізацію окупантів.

Як раніше повідомляв Главред, полковник запасу Роман Світан висловив позицію щодо можливості взяття Криму під вогневий контроль. Світан звернув увагу на складні нові акції проти РФ у Криму і закликав нарощувати постачання безпілотників та ракет для прискорення операцій у наступні місяці.

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Про персону: Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, пише Вікіпедія. З 2022 року став представником з питань стратегічних комунікацій ГУ Міноборони України. Заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Позаштатний радник керівника Офісу президента.

Юсов особисто брав участь у більшості обмінів українських полонених. Він брав участь в обміні, в рамках якого Путіну передали його кума та зрадника України Віктора Медведчука. Натомість Україна повернула 215 бійців, через яких 188 - захисники Маріуполя та Азовсталі. Брав участь в організації та проведенні обмінів за Стамбульськими домовленостями.

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