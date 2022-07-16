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Ворог розбомбив житлові будинки на Харківщині й Дніпропетровщині: є загиблі, під завалами люди

16 липня 2022, 08:51

Російські окупанти завдали ракетного удару по Харківській області та вдарили з "Градів" по житлових кварталах одного з міст Дніпропетровщини.

Ракетный удар по Никополю на Днепропетровщине
Ракетный удар по Никополю на Днепропетровщине / Telegram Резниченко

Окупанти вранці в суботу, 16 липня, вдарили з реактивних систем залпового вогню "Град" по житлових кварталах міста Нікополь на Дніпропетровщині.

Там було зафіксовано 15 "прильотів". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Через обстріл були пошкоджені 12 п'ятиповерхівок, школа та будівля ПТУ. Одна жінка була поранена, її забрали до лікарні.

Також відомо, що під завалами зруйнованих квартир досі перебувають двоє людей. На місці працюють рятувальники, які намагаються їх знайти.

  • Наслідки ракетного удару по Нікополю в Дніпропетровській області
    Наслідки ракетного удару по Нікополю в Дніпропетровській області Telegram Резніченко
  • Наслідки ракетного удару по Нікополю в Дніпропетровській області
    Наслідки ракетного удару по Нікополю в Дніпропетровській області Telegram Резніченко
  • Наслідки ракетного удару по Нікополю в Дніпропетровській області
    Наслідки ракетного удару по Нікополю в Дніпропетровській області Telegram Резніченко

Крім цього окупанти у ніч на 16 липня зруйнували ракетою житловий будинок в Чугуєві Харківської області. Ракетний удар стався о 03:20. Є загиблі та поранені, під завалами ще залишаються люди. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області у своєму Telegram.

"Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м. Постраждало 2 чоловіка, із них з під завалу було врятовано 1, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Також рятувальники з під завалів вилучили тіла двох людей, чоловіка та жінки", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, РФ вранці 16 липня вдарила ракетою по Одесі. Ракета влучила у цивільний об'єкт, там пожежа, на місці працюють рятувальники.

Також ввечері в п'ятницю, 15 липня, ворожі війська завдали потужного ракетного удару по Дніпру. Повідомлялося про одного загиблого і 15 постраждалих.

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