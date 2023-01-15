Генсек НАТО оцінив ризик застосування Росією ядерної зброї проти України

Столтенберг підкреслив, що Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, що ядерна зброя не повинна бути використана.

Столтенберг оцінив ризик застосування Росією ядерної зброї проти України / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попри ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна, вірогідність того, що він наважиться на удар все ще залишається низькою. Про це Столтенберг повідомив в інтерв'ю Handelsblatt.

Так, коментуючи ризик ядерної ескалації, на яку неодноразово звертав увагу канцлер Німеччини Олаф Шольц, Столтенберг сказав: "Ризик застосування ядерної зброї низький".

За його словами, Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, що ядерна зброя не повинна бути використана.

Водночас Столтенберг висловився за критичну оцінку китайських інвестицій: "Ми не повинні повторити помилку, яку ми зробили з російським газом. Занадто велика залежність від авторитарного режиму в питаннях постачання сировини або критично важливих товарів робить нас вразливими".

Ядерний шантаж з боку РФ

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Нещодавно український дипломат Володимир Єльченко повідомив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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