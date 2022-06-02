Путін наказав закрити рота: ЗМІ заборонили писати про 100 днів війни проти України

У Путіна заборонили висвітлювати 100 днів "спецоперації" у ЗМІ / Фото УНІАН

У лідера країни-агресора Володимира Путіна заборонили державним ЗМІ тиражувати тему 100 днів війни проти України, а також акцентувати увагу на тривалості "спецоперації", пише російське видання Медуза.

За інформацією джерел журналістів, адміністрація Путіна зажадала від редакцій державних і провладних ЗМІ не тиражувати тему 100 днів війни, а також не акцентувати увагу читачів і глядачів на її тривалості. Такі вимоги надійшли напередодні 3 червня - сотого дня російського вторгнення.

Як зазначає Медуза, в провладних таблоїдах вже вказується тільки поточна дата, в онлайні ТАСС тривалість теж більше не позначається. Крім того, тривалість війни не згадується в новинах на Першому каналі та на каналі Росія 1, а також на головних сторінках РИА Новости і російськомовній версії RT.

"Акцентування уваги на датах, пов'язаних з війною, може змусити росіян задуматися про цілі та успішність вторгнення. При розмовах про круглу дату завжди виникають питання: а чого до цієї дати вдалося досягти? Так повелося ще з радянських часів, коли були п'ятирічки, плани на них і так далі. Виходить, що зараз пред'явити до цієї дати майже нічого", - зазначило джерело в адміністрації Путіна.

Крім того, в Кремлі не хочуть нагадувати росіянам, що війна триває вже більше трьох місяців. Оскільки згідно з даними закритих опитувань, багато й так вважають, що "спецоперація" затягнулася.

читайте такожТригер Путіна, або Чому бункерний Дід кидає ракети на Львів

При цьому прессекретар Путін Дмитро Пєсков заявив Медузі, що не згоден з такою думкою, оскільки у таких військових дій немає певного таймінгу. А на питання про заборону висвітлювати тему 100 днів війни він не відповів.

Санкції проти Росії

Великобританія запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи-родичі глави РФ.

Європейський Союз готує шостий пакет санкцій проти Росії. Серед нових обмежувальних заходів-ембарго на нафту, відключення найбільшого банку РФ Ощадбанку від SWIFT і санкції щодо Аліни Кабаєвої і патріарха РПЦ Кирила. Документ обговорюється, оскільки Угорщина продовжує блокувати нафтове ембарго.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розповіла, що для закінчення війни Росії проти України Москві слід вивести свої війська з території Української держави. Санкції щодо РФ можуть бути зняті тільки в разі остаточного припинення повномасштабної військової агресії.

Читайте також: