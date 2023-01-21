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"Путін чудово відпрацював у стилі Сталіна": диктатора РФ не "скинуть" до поразки у війні – генерал

21 января 2023, 17:29
Диктатора РФ зможуть усунути від влади лише після розгрому російських військ на фронті. Тоді силовики, яких він зараз контролює, підуть проти нього.
Владимир Путин, Николай Маломуж
Диктатора РФ Путіна не "скинуть" до поразки у війні, вважає генерал Маломуж/ сайт Кремля, Главред

Російський диктатор Володимир Путін досі залишається на посаді зокрема тому, що він вміло маніпулює своїм оточенням. Поки що ніхто з його підлеглих не може грати у самостійну гру, адже він усіх контролює.

Йому вдається контролювати своє оточення за допомогою спецслужб. Про це розповів колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж під час чату на Главреді.

"Путін чудово відпрацював у стилі Сталіна – через різні сегменти спецслужб він контролює і своє оточення, і Пригожина, і Кадирова, і міноборони. І поки що йому вдається зберігати цей контроль, одних людей піднімати, інших опускати – і він грається з ними. Але це до пори до часу", – зазначає Маломуж.

За його словами, якщо українські військові проведуть потужну наступальну операцію зі звільнення сходу та півдня нашої держави наприкінці зими чи на початку весни, то це дуже ослабить російського диктатора та його режим.

"І тоді всі – і Герасимов із Шойгу, і спецслужби, і Патрушев із Бортниковим, і Пригожин із Кадировим – ув’яжуться у війну за владу. Тільки-но вони відчують, що "король голий", що Путін став слабким, для них настане "зірковий час". В боротьбі за владу вони почнуть підтягувати під себе збройні формування, які будуть намагатися контролювати ситуацію в державі, політиків та бізнесменів, аби потім формувати новий уряд Росії після Путіна", – каже генерал.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Проте для цього всього потрібно в першу чергу, щоб Україна здобула перемогу над Росією на фронті. А до того часу позиції Путіна будуть достатньо сильними, щоб продовжувати контролювати своє оточення і ніяких внутрішніх зрушень в Росії очікувати на варто.

Раніше Маломуж також зазначав, що остаточною точкою у війні буде досягнення миру – укладення угоди з представником нового перехідного уряду у РФ, яке буде після Володимира Путіна. При цьому він вважає зміну режиму в Росії пріоритетним завданням. Разом з тим він не виключив, що Путіна можуть залишити на певний період з метою зберегти контроль над російською ядерною зброєю.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили заяву про те, що диктатор РФ може бути неживий. Російський диктатор Володимир Путін зараз просто "людина-фейк". Усі зустрічі він проводить у форматі онлайн, а якщо йому потрібно показатися на публіці, то він це робить на камери, але без присутності людей поблизу, зазначає радник голови ОП Михайло Подоляк.

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