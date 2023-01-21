"Путін – фейк": у Зеленського пояснили заяву про те, що диктатор РФ може бути неживий

Якщо Путіну потрібно показатися на публіці, він робить це на камери і без людей поруч.

У Зеленського пояснили заяву про те, що диктатор РФ може бути неживий/ Офіс президента України, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін зараз просто "людина-фейк". Усі зустрічі він проводить у форматі онлайн, а якщо йому потрібно показатися на публіці, то він це робить на камери, але без присутності людей поблизу.

На такі особливості поведінки Путіна звернув увагу радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу". Він нагадав про заяву українського президента Володимира Зеленського, який висловлював сумніви у тому, що диктатор РФ ще живий. За словами Подоляка, зважаючи на поведінку глави Кремля, такі сумніви є виправданими.

"Людей не буває там, де є Путін. Путін – це фейк. І президент Зеленський абсолютно правильно зауважив. Він сумнівається, що він ще живий. Тому що це людина-фейк, людина-онлайн. Він постійно зустрічається з кимось, але онлайн-формат, тобто його не існує", – зазначає Подоляк.

Подоляк наголосив, що в Росії ще просто не розуміють, що потрібно провести транзит влади, а існування Путіна при владі – це "остаточні рефлексії, фантомні болі".

Нагадаємо, російський опозиціонер Марк Фейгін заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін швидше за все живий, проте він напевно використовує двійників. Чутки про смерть Володимира Путіна пов'язані з тим, що останнім часом він ізолювався, вважає Фейгін.

Раніше генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що після програшу Росією війни є кілька сценаріїв розвитку подій в РФ. До влади може прийти коаліція, яка політично або фізично усуне російського диктатора Володимира Путіна, а потім вестиме переговори із Заходом та Україною. Ці люди можуть обговорювати вихід РФ з війни зі сплатою компенсацій Україні.

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