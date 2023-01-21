Путіна можуть прибрати: генерал-розвідник розкрив сценарій зміни влади у РФ

Остаточною точкою у війні буде досягнення миру - укладення угоди з представником нового перехідного уряду у РФ, яке буде після Володимира Путіна, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.
При цьому він вважає зміну режиму в Росії пріоритетним завданням. "Але війна може закінчитися і при Путіні, і при перехідному уряді", - сказав співрозмовник в ході чату в Главреді.
Разом з тим він не виключив, що Путіна можуть залишити на певний період з метою зберегти контроль над російською ядерною зброєю.
Водночас екс-глава СЗР впевнений в тому, що режим Путіна буде слабшати, а після військових поразок поступово буде відбуватися розхитування ситуації в Росії: у суспільства буде рости недовіра до Путіна, а в оточенні Путіна будуть наростати протиріччя.
"Розбалансованість буде тягнутися з весни-літа 2023 року, а влітку-восени постане питання про заміну самого Путіна. Така ситуація реальна з урахуванням успіхів наших військ і звільненням всіх територій. Можливий ще один сценарій, більш радикальний. Коли він буде загрожувати оточенню, наприклад, знищенням окремих своїх представників, вони можуть таємно об'єднатися і його усунути фізично", — додав Маломуж.
Раніше повідомлялося про те, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.
При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.
Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
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