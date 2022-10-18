Зустріч Зеленського з Путіним у Туреччині: в Ердогана назвали головну умову

У Туреччині прокоментували ймовірність зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Радник президента Туреччини Ібрагім Калин прокоментував ймовірність зустрічі президентів України і РФ, яку намагався організувати Реджеп Тайїп Ердоган.

На сьогодні передумов для зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна немає, заявив він в інтерв'ю турецькому каналу A Haber.

Разом з тим представник адміністрації Ердогана звернув увагу на те, що українська сторона говорить про неможливість зустрічі до припинення анексії території України.

"Запрошення нашого президента все ще в силі. Після рішення про анексію Путін прихильно ставиться до зустрічі, а українська сторона правильно говорить, що ми не будемо зустрічатися до припинення анексії", - зазначив Калин.

Разом з тим він звернув увагу на те, що припинення конфлікту між Києвом і Москвою має бути досягнуто з дотриманням принципу територіальної цілісності України.

"Туреччина - єдина країна, яка докладає зусиль і закликає до вирішення. Існує підхід, при якому потрібно зламати РФ руки і крила і зменшити її силу. Це тільки продовжить війну", - додав радник Ердогана.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмові Росії від мирних переговорів.

На його думку,"постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству", - заявив він.

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