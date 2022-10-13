Путін ображено гортав папірці: Ердоган принизив диктатора РФ на офіційній зутрічі

Пропагандисти РФ поспіхом почали виправдовуватися, нібито це просто Путін "раніше прийшов", тому йому довелося чекати.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привселюдно принизив російського диктатора Володимира Путіна. Перед офіційною зустріччю турецький президент підійшов трохи пізніше, змусивши свого російського колегу нервово переминатися з ноги на ногу в очікуванні.
Зустріч Ердогана і Путіна відбулася у четвер, 13 жовтня, на полях саміту "Наради із взаємодії та заходів довіри в Азії". Подія відбувалася у столиці Казахстану Астані. Президенти розмовляли близько півтори години.
Відео, як Путіну довелося чекати Ердогана на зустріч, з’явилося у мережі. Російському диктатору стало так ніяково від того, що він змушений безцільно стояти в очікуванні, що він почав перебирати папірці.
Проте у пропагандистських ЗМІ уже вигадали відмовку для цієї ситуації. Вони просто заявили, нібито Путін "прийшов раніше", і тому йому довелося чекати.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков після зустрічі сказав, що тему війни в Україні Ердоган і Путін не обговорювали.
Путін зустрівся з Ердоганом в Казахстані
Нагадаємо, у столиці Казахстану Астані проходить VI саміт "Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії". У саміті беруть участь глави 11 держав, серед яких і кремлівський диктатор Володимир Путін.
Під час зустрічі з російським диктатором Путіним на саміті в Казахстані президент Туреччини Ердоган закликав "припинити кровопролиття в Україні". Ердоган зазначив, що це питання є пріоритетним. Також відомо, що Путін і Ердоган домовилися провести двосторонню зустріч.
Коли Путін після зустрічі з Ердоганом виголошував свою промову, під час неї неозброєним оком було помітно, що у російського диктатора безперечно погіршилося самопочуття. Главі Кремля дуже важко далася промова: кожні кілька секунд його хапали напади кашлю, від яких він задихався та зупиняв розповідь.
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