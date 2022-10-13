Путін ображено гортав папірці: Ердоган принизив диктатора РФ на офіційній зутрічі

Ердоган принизив диктатора РФ на офіційній зутрічі/ Reuters, скрін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привселюдно принизив російського диктатора Володимира Путіна. Перед офіційною зустріччю турецький президент підійшов трохи пізніше, змусивши свого російського колегу нервово переминатися з ноги на ногу в очікуванні.

Зустріч Ердогана і Путіна відбулася у четвер, 13 жовтня, на полях саміту "Наради із взаємодії та заходів довіри в Азії". Подія відбувалася у столиці Казахстану Астані. Президенти розмовляли близько півтори години.

Відео, як Путіну довелося чекати Ердогана на зустріч, з’явилося у мережі. Російському диктатору стало так ніяково від того, що він змушений безцільно стояти в очікуванні, що він почав перебирати папірці.

Проте у пропагандистських ЗМІ уже вигадали відмовку для цієї ситуації. Вони просто заявили, нібито Путін "прийшов раніше", і тому йому довелося чекати.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков після зустрічі сказав, що тему війни в Україні Ердоган і Путін не обговорювали.

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Путін зустрівся з Ердоганом в Казахстані

Нагадаємо, у столиці Казахстану Астані проходить VI саміт "Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії". У саміті беруть участь глави 11 держав, серед яких і кремлівський диктатор Володимир Путін.

Під час зустрічі з російським диктатором Путіним на саміті в Казахстані президент Туреччини Ердоган закликав "припинити кровопролиття в Україні". Ердоган зазначив, що це питання є пріоритетним. Також відомо, що Путін і Ердоган домовилися провести двосторонню зустріч.

Коли Путін після зустрічі з Ердоганом виголошував свою промову, під час неї неозброєним оком було помітно, що у російського диктатора безперечно погіршилося самопочуття. Главі Кремля дуже важко далася промова: кожні кілька секунд його хапали напади кашлю, від яких він задихався та зупиняв розповідь.

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