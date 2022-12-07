Путін спробував стравити Україну з Польщею і вибухнув цинізмом про "гарантії безпеки"

Директор напав на Україну країни-окупанта РФ Путін придумав, що якісь, мовляв, "націоналісти Польщі" хочуть нібито "забрати захід країни".

Путін з особливим цинізмом заявив про нібито "гарантії безпеки для України" / Колаж Reuters, скріншот соцмережі

Керівник держави-агресора Росії Володимир Путін вслід за своєю пропагандою спробував стравити Україну і Польщу. За його словами, мовляв, "польські націоналісти" намагаються "забрати захід України". Путін цинічно сказав, що нібито "гарантом територіальної цілісності і суверенітету України" може бути "тільки РФ".

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, Путіну привиділася нібито "польська агресія" проти України. Кремлівський глава стверджує, що "польські націоналісти", мовляв, хотіли б "забрати захід України".

Більш того, він цинічно заявив, що, мовляв, "гарантом" для України може виступити, мовляв, сама Росія, яка на неї ж і напала.

"Націоналісти Польщі "сплять і бачать", як забрати західну Україну. Єдиним справжнім гарантом територіальної цілісності і суверенітету України може бути тільки РФ", - підкреслив Володимир Путін.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що для України неприйнятні будь-які компроміси з Росією. Київ працюватиме над тим, щоб покарати ворога. Гарантія безпеки для України - припинення існування країни-агресора РФ.

Глава Кремля Володимир Путін розповів, що країна-окупант мобілізувала вже 300 тисяч росіян на війну проти України.

За його словами, 150 тисяч нових окупантів вже перебувають у зоні бойових дій. З них 77 тисяч у складі бойових підрозділів загарбників.

У Держдепі США зазначили, що Володимир Путін і його війська зазнають поразки на полі бою в Україні.

За словами представника відомства Неда Прайса, Путін відправився на незаконний Кримський міст в пропагандистських цілях – показати видимість нібито "перемог" Москви.

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