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Путін хоче воювати і на січень-лютий 2023-го готує нову хвилю мобілізації - ЦНС

5 грудня 2022, 16:08
За даними Генштабу ЗСУ, в країні-агресорі Росії вважають, що для перемоги над Україною треба мобілізувати 5 млн осіб, проте окупантам навряд чи це вдасться.
Путін війська РФ
Путін хоче отримати паузу, щоб провести нову мобілізацію і атакувати Україну / Колаж УНІАН, Reuters

Окупант Росія планує провести нову хвилю мобілізації на війну проти України в січні-лютому 2023 року. Кампанію мають намір провести під гаслом "війни проти колективного заходу". Кремль хотів би мобілізувати 5 мільйонів людей, але такий план навряд чи вдасться реалізувати. Російський директор Володимир Путін не зацікавлений у завершенні війни.

Як повідомили в Центр національного опору, нова хвиля мобілізації в Росії планується на січень-лютий наступного року. Москва збирається накопичити нові сили для війни навесні.

"Початок функціонування нової системи обліку військовозобов'язаних заплановано на лютий 2023 року. Приблизно на цей час очікується також початок нової хвилі мобілізації в РФ, яка повинна пройти під пропагандистським гаслом "війни проти колективного Заходу". Кремль намагається накопичити нові сили до весни 2023 року", - наголошується в повідомленні.

У ЦНС акцентували увагу на тому, що згідно з даними Генштабу ЗСУ, Кремль вважає, що для перемоги над Україною необхідно задіяти 5 мільйонів військових. Однак на практиці така мета окупантів щодо мобілізації викликає сумніви.

"Накопичення таких сил виглядає сумнівно. Зараз Міноборони РФ не має необхідних ресурсів для забезпечення такої кількості військових. Тому маніпуляції цифрою в п'ять млн є одним з елементів психологічного тиску на українців", - вважають у Центрі.

Експерти додали, що плани Кремля вказують на небажання Путіна завершувати війну. Йому потрібна пауза для нової хвилі мобілізації і продовження військових дій.

"Він потребує тимчасової паузи, яка буде використана для проведення нової хвилі мобілізації та подальшої агресії проти України", - підкреслюється в повідомленні.

Мобілізація в Росії

В Інституті вивчення війни зазначали, що країна-агресорка Росія готує нову хвилю мобілізації. Аналітики вважають - нова хвиля, швидше за все, погіршить ситуацію і якість російських військ. Рівень підготовки мобілізованих окупантів буде низьким.

У Telegram-каналі Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки Росії, зазначалося, що Путін може оголосити повну мобілізацію і воєнний стан на більшій частині території російської держави. Таке рішення Путін, мовляв, прийняв після того, як йому розповіли про важку ситуацію для його військ в Україні.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що Росія може запустити нову хвилю мобілізації до своїх військ вже з 10 грудня. Агресор збирається закликати людей, в тому числі, і на захоплених територіях України.

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