Україна покарає Росію і звільнить свої землі: Данілов розніс адептів 'компромісу' з ворогом

Всі об'єкти окупанта Росії на захоплених територіях – легальні та потенційні цілі для України, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Дайте зброю, решту зроблять ЗСУ - Данилов / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

Україна більше 8 років відбиває військову агресію Росії і не розуміє заяв про нібито "недопущення ескалації конфлікту". Київ буде використовувати всі дозволені засоби, щоб покарати ворога. Всі об'єкти окупантів на захоплених територіях є абсолютно законними і перспективними цілями української держави. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він піддав критиці риторику, спрямовану на пошук компромісів з Росією. Український народ, який вже більше 8 років бореться проти російської агресії, подібних заяв не приймає.

"Не допустити ескалації конфлікту" з т.зв. росією – вираз, який починають повторювати з усе більшою нав’язливістю, і який викликає все більше нерозуміння, особливо у тих українців, які в льодяних окопах перебувають цілодобово в стані цієї самої ескалації. Створюється стійке враження, що головна мета тих, хто повторює цю мантру - підмінити реальні кроки ширмою бездіяльності і безвілля. Для тих, хто ще не зрозумів, пояснюю. Насамперед немає жодного конфлікту, а є повноцінна війна, яка розпочалася 27 лютого 2014 року із захоплення парламенту та уряду Криму російськими військовими, продовжилася кривавою бійнею в Луганській і Донецькій областях, і вступила в активну фазу 24 лютого 2022 року з повномасштабним вторгненням рф в Україну. Україна вже 3205 днів перебуває в стані постійної і безперервної військової ескалації, якщо цього хтось не помітив. Для нас не може бути більшої ескалації, ніж вбивство режимом путіна 444 українських дітей, тисяч військових та цивільних, втрата території і руйнування нашого мирного життя", - сказав Данілов.

За його словами, Україна буде всіма можливими законними засобами працювати над тим, щоб Росія була покарана. Об'єкти ворога на окупованих територіях є законними та потенційними цілями для Києва.

"Враховуючи все вищенаведене, Україна використовуватиме всі доступні і не заборонені міжнародним правом засоби та методи покарання агресора і звільнення нашої території. Всі об’єкти на окупованій території України, де є хоча б дрібний фрагмент російської трикольорової ганчірки, є нашими легітимними і потенційними цілями", - зазначив чиновник.

Також він уточнив, що кордони цілей України залежать виключно від національних інтересів держави. Київ зацікавлений у припиненні існування російської держави.

Крім того, секретар РНБО додав, що найкращий спосіб "недопущення ескалації конфлікту" – поразка РФ на полі бою, зміна влади, позбавлення країни ядерної зброї та деідеологізація. Щоб не було "ескалації конфлікту", потрібно надати Україні озброєння.

"Алгоритм ліквідації причини "ескалації конфлікту" - зброя, зброя і ще раз зброя, все інше зроблять Сили оборони України", - підкреслив Олексій Данілов.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна, як і раніше, дотримується жорсткої позиції і відкидає так званий "діалог" з окупантом Росією.

"Світ - не лікар з великим досвідом, не лікар Путіна, і Путін - не пацієнт цього світу", - підкреслив Зеленський.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Путін вже не може бути суб'єктом переговорів зі світом. У директора РФ немає шансів на політичне майбутнє у своїй же країні. Єдиний шанс Росії не розвалитися-перезавантажити еліти.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Путіну не потрібні реальні переговори з Україною щодо завершення війни. Навпаки, дії директора Кремля спрямовані на посилення військових дій і нанесення шкоди мирним українцям.

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