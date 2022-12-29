Путін скасовує візити: у Кремлі побоюються підготовки замаху - ЗМІ

Володимир Путін нещодавно відмовився від офіційної поїздки до Пскова.

Володимир Путін / сайт Кремля

Президент РФ Володимир Путін знову раптово скасовує заздалегідь заплановані офіційні поїздки.

Не виключено, що стан його здоров'я залишає бажати кращого. Про це йдеться в матеріалі британської The Sun.

Уточнюється, що Путін нещодавно відмовився від офіційної поїздки до Пскова, де планував відвідати завод "Титан-полімер". Також планувалася зустріч з губернатором Псковської області Михайлом Ведерніковим.

За офіційними даними скасування візиту в Псков пояснюється несприятливими погодними умовами. У той же час журналісти звернули увагу, що аеропорт залишався відкритим для рейсів, що прибувають і вилітають, а на знімках Пскова абсолютно чисте небо.

Підкреслюється, що Путін скасував вже свій другий офіційний візит через тиждень, що може свідчити про його проблеми зі здоров'ям.

У той же час британські журналісти не виключили, що Путін може боятися з'являтися на публіці не тільки через здоров'я, але і тому, що побоюється замаху на себе.

Раніше повідомлялося про те, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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