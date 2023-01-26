"Хай не розраховує на зменшення підтримки України": Шольц жорстко припечатав Путіна

Надання Україні танків Leopard – це дуже чіткий сигнал диктатору РФ, наголосив канцлер Німеччини.

Шольц поставив на місце Путіна і заявив, що підтримка України не зменшиться/ Офіс президента України, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін не шкодує ресурсів і готується до довгої війни. Проте він не повинен розраховувати на те, що підтримка Заходом України зменшиться.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в ефірі німецького мовника ZDF. Він наголосив, що рішення про надання Україні танків Leopard є чітким сигналом главі Кремля.

"Це дуже чітке послання Путіну, що його імперіалістична війна не буде успішною, тому що ми будемо підтримувати Україну разом, не даючи себе розділити – і в той же час завжди будемо стежити за тим, щоб не стати стороною у війні" – зазначає він.

За словами Шольца, не повинно бути війни між НАТО і Росією. Тому, за його словами, він і президент США Джо Байден чітко наголошують, що не відправлятимуть Україні винищувачі і не доставлятимуть для участі у війні свої війська.

Проте Шольц наголосив, що "Путін не може розраховувати на те, що підтримка України зменшиться".

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російські загарбники можуть навмисно здійснювати невеликі атаки на більшій частині лінії фронту, щоб відволікти Збройні сили України і тим часом здійснити вирішальну наступальну операцію на Луганщині.

Нагадаємо, колишній командувач армією США в Європі Марк Хертлінг зазначав, що Україна може перемогти країну-агресорку РФ на полі бою і повернути усі свої території, включно з окупованим Кримом. Але українським військовим доведеться стикнутися з низкою проблем.

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