Путін непередбачуваний, але Захід може забезпечити ЗСУ всім, що потрібно Україні - посол США в НАТО

Росія залишається однією з головних загроз для Північноатлантичного альянсу – Путін діє ірраціонально, сказала посол Штатів в НАТО Джуліана Сміт.

Путін не завжди узгоджує свої цілі з можливостями - Сміт / Колаж скріншот YouTube, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

У НАТО в довгостроковій перспективі планують працювати над стримуванням Китаю, проте РФ залишається однією з головних загроз для колективного блоку безпеки Заходу. Глава Кремля Володимир Путін непередбачуваний - він діє ірраціонально і не має об'єктивного розуміння своїх можливостей. Допомога Україні стала більш організованою, тому є всі шанси забезпечити ЗСУ всім необхідним. Про це заявила посол Сполучених Штатів в Альянсі Джуліанна Сміт.

Як повідомляє Голос Америки, вона розповіла про те, що в НАТО, як і раніше, розглядають Росію як одну з головних загроз Альянсу. Путін діє всупереч логіці і не оцінює об'єктивно свої можливості, що показала війна проти України.

"Росія не змогла досягти своїх цілей після початку війни, російський диктатор Володимир Путін не завжди узгоджує свої стратегічні цілі і наміри з можливостями", - пояснила Сміт.

За її словами, Путін безросудний і непередбачуваний, тому США і НАТО потрібно уважно стежити за змінами в РФ в найближчі роки, навіть незважаючи на зростання загрози в Тихому та Індійському океанах.

Джуліана Сміт підкреслила, що військова допомога Україні стала більш злагодженою і організованою, тому у Заходу є всі шанси забезпечити українську армію всім необхідним для захисту своєї держави.

Війна Росії проти України

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі раніше зазначив, що директор агресора РФ Володимир Путін вже програв війну з Україною по всіх напрямках. Але буде ще багато боїв.

Згідно з його прогнозом, в зимовий період у ЗСУ та окупаційних військ РФ з'являться можливості для реалізації наступальних операцій.

В Інституті вивчення війни вважають, що Сполучені Штати коригують свої оцінки можливостей ЗСУ проводити наступ взимку. У Вашингтоні позитивно оцінюють готовність українських військ до ведення ефективних бойових дій.

У Forbes опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що армія України може піти в наступ в Запорізькій області.

Метою українських військ може стати звільнення більшої частини окупованого півдня і відтіснення росіян до ділянки суші, яка з'єднує материк з окупованим в 2014 році Кримом.

Дивіться відео ТСН - ЄС подолав вето "друга Путіна" на виділення Україні $18 мільярдів

Інші новини: