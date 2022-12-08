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Путін прагне захопити всю Україну, дайте нам танки, винищувачі і ракети ATACMS - Кулеба

8 грудня 2022, 18:21
Країна-окупант Росія сподівається на диво і, як і раніше, прагне до військової перемоги над Україною, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Кулеба, Путін
Росія ставить перед собою завдання військової перемоги над Україною, тому Києву потрібна зброя - Кулеба / УНІАН

Російський директор держави-агресора Володимир Путін і його оточення все ще сподіваються, що станеться диво і ситуація на війні проти України зміниться на користь Москви. Вони не залишають спроб повного захоплення української держави. Києву потрібні західні танки, реактивні винищувачі і ракети ATACMS. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю The Wall Street Journal він розповів про те, що Путін разом зі своїм оточенням, як і раніше, хоче захопити Україну. Окупанти сподіваються на диво.

"Путін і його найближче оточення сподіваються на диво, яке станеться і змінить ситуацію", - сказав міністр.

Керівник МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Україні потрібно більше зброї – танки Заходу, реактивні винищувачі та ракети ATACMS. Москва все ще має намір добитися перемоги військовим шляхом.

Танки Leopard 2 для України

У листопаді глава Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що Україна погодила зі США, Німеччиною та Іспанією механізм постачання Києву танків.

За його словами, вдалося усунути перешкоди, які заважали цьому процесу.

Журналісти німецького видання FAZ 7 грудня опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що США не проти передачі Україні танків Leopard 2.

Однак Берлін повинен сам виступити з такою ініціативою.

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман підтвердила інформацію, згідно з якою Вашингтон дає добро на передачу Берліном Києву танків Leopard 2. Тепер американці очікують, що німецька держава виконає свої зобов'язання.

Дивіться відео ТСН - чи буде трибунал проти Путіна і Росії

Інші новини:

Володимир Путін Дмитро Кулеба війна Росії та України
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