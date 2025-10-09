Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін назвав винних у збитті азербайджанського цивільного літака і згадав Україну

Юрій Берендій
9 жовтня 2025, 16:16
554
Путін фактично визнав, що пасажирський літак AZAL був збитий російськими ракетами ППО та пообіцяв Азербайджану компенсації за трагедію.
Путін назвав винних у збитті азербайджанського цивільного літака і згадав Україну
Путін назвав винних у збитті азербайджанського цивільного літака / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін зізнався у збитті азербайджанського пасажирського літака
  • Глава Кремля звинуватив у катастрофі Україну

Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим російський диктатор Путін фактично визнав, що пасажирський літак AZAL був збитий російськими ракетами протиповітряної оборони і поскаржився на українські дрони. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Дві ракети, випущені системою ППО Росії, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів", - заявив Путін.

відео дня

Водночас він заявив, що того дня Росія нібито відстежувала три українські безпілотники, які перетнули її кордон, намагаючись перекласти відповідальність за трагедію на Україну. За його словами, екіпажу AZAL пропонували здійснити посадку в Махачкалі, проте пілоти вирішили прямувати до свого базового аеропорту.

Таким чином, за кремлівською версією, літак нібито сам потрапив під уламки російської ракети.

"Росія, згідно з домовленостями, надає всіляке сприяння слідству у зв'язку з катастрофою літака Азербайджану", - додав лідер Кремля.

Путін додав, що Росія готова виплатити Азербайджану компенсації за трагедію.

Нагадаємо, катастрофа сталася 25 грудня 2024 року, коли пасажирський літак Embraer E190, що прямував до Азербайджану, розбився поблизу Актау в Казахстані, забравши життя 38 людей. Президент Азербайджану Ільхам Алієв поклав відповідальність за інцидент на Росію.

Чим могли збити літак - думка експерта

Як писав Главред, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в коментарі Еспресо висловив припущення, що літак авіакомпанії AZAL, який виконував рейс Баку – Грозний і впав 25 грудня поблизу Актау в Казахстані, міг бути уражений ракетою російського ЗРК "Панцир".

За словами Романенка, перші знімки з місця події, зроблені здалеку, створили враження, що літак збили зенітними кулеметами. Однак детальніше вивчення фотографій свідчить, що по ньому, ймовірно, було завдано удар ракетним озброєнням.

"Слід зазначити, що спрацювала не стандартна ракета комплексу "Панцирь С-1", а ракета з нових модифікацій "Панцирь СМ-СВ" чи "Панцирь СМД-Е". Тобто ракета, яка мала вражаючі елементи, а не стрижневі, які має стандартний "Панцир", - зауважив експерт.

Путін назвав винних у збитті азербайджанського цивільного літака і згадав Україну
ЗРК "Панцир С-1" / Інфографіка: Главред

Збиття літака Азербайджану в небі над Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа. Поблизу аеропорту Актау розбився пасажирський літак азербайджанських авіаліній із десятками людей на борту. Повідомляється, що судно прямувало з Баку до російського Грозного.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що причиною трагедії стала атака російського зенітно-ракетного комплексу.

Як з’ясувалося, цивільний літак Embraer E190 зазнав пошкодження ще над територією Росії, неподалік Грозного. Москва намагалася приховати інцидент і поширювала суперечливі версії події. Упродовж перших трьох днів Азербайджан не отримав ні вибачень, ні визнання провини від російської сторони. Президент Ільхам Алієв заявив, що Баку вимагає від Росії покарання винних, офіційних вибачень і виплати компенсацій.

Інші новини:

Про персону: Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Азербайджан Володимир Путін Ільхам Алієв новини Азербайджану
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому Путін відмовляється від мирних переговорів - посол США в НАТО розкрив секрет

Чому Путін відмовляється від мирних переговорів - посол США в НАТО розкрив секрет

19:03Війна
Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон Путіна

Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон Путіна

19:00Погляди
Ситуація гірше ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Ситуація гірше ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

18:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Скільки ракет Tomahawk Україна може отримати від США - названо кількість

Скільки ракет Tomahawk Україна може отримати від США - названо кількість

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Останні новини

19:00

Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон Путіна

18:52

Як позбутися гіркоти в грибах: лише найдосвідченіші грибники знають один нюанс

18:46

Суд виніс вердикт Алієву: яке покарання понесе ексгравець "Динамо"

18:25

Як сказати українською "брезговать" - правильні відповідники російському словуВідео

18:06

Знайти правильну чашку: шкільна головоломка, яку розв’язують лише 1% людей

Війна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - ЖмайлоВійна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - Жмайло
18:05

Ситуація гірше ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

17:38

Терпець урвався: дружина зрадника Джигана кинула його і назвала причину

17:26

Як кішка з собакою: жінка показала, як два пухнастики копіюють поведінку один одногоВідео

17:11

Окупантів громлять у "котлі": Сирський розкрив нові деталі Добропільської операції

Реклама
17:06

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

16:59

Чи можна заварювати каву двічі: стала відома неочікувана відповідь

16:45

Секрети краси Софі Лорен: як у 91 рік зберегти молодість і шарм

16:32

"Ми абсолютно різні, але це працює": Катя Олос про роботу з Марком КуцеваловимВідео

16:30

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

16:16

Путін назвав винних у збитті азербайджанського цивільного літака і згадав Україну

15:52

Коли народжуються духовні провідники: нумерологи назвали ТОП-3 місяці в році

15:47

Нобелівський комітет назвав лауреата премії з літератури: хто ним став

15:31

Глава Генштабу РФ анонсував нові масовані удари по Україні та назвав цілі

15:28

Його використовують одиниці: як знайти таємний замок на дверях в автоВідео

15:13

Переможців Євробачення побачили на вулицях Києва: який сюрприз чекає українцівВідео

Реклама
14:33

Чому 10 жовтня не можна важко фізично працювати: яке церковне свято

14:32

Переїзд, весілля або підвищення: на яких ТОП-4 знаків чекає новий етап життя

14:24

"Можемо йти далі": Олена Мозгова з'явилась з донькою у новій країні

14:00

"Ми будували його із чистого поля": як в Україні побудували найсучасніший мʼясопереробний завод новини компанії

13:57

Більше не таємниця: Квіткова зізналася, з чого почався її роман із Бражком

13:52

Росіяни вдарили по потягу на Чернігівщині, проводиться евакуація - деталіВідео

13:45

Нардепи дозволили бронювати людей у розшуку ТЦК і без військового квитка

13:43

Дмитро Комаров у новому сезоні "Світ навиворіт. Україна" покаже ексклюзивні кадри боротьби за українське небо

13:35

"Дасть кожному друге дихання": Святослав Вакарчук порадив знаковий фільм

13:27

Новий історичний максимум: улюблений напій українців шалено подорожчав

13:25

Пролобійовані одним із виробників зміни призвели до зростання цін на ліки та скорочення податкових надходжень - експерт

13:20

Є-Гроші для фрілансерів: відгуки про кредитування при нерегулярних доходах реклама

13:01

"Я тоді завмерла": Подкопаєва зізналась, хто розкрив сину таємницю всиновлення

12:56

Подруга мовчунки Яни Клочкової розкрила правду про неї - деталі

12:40

В Україну йдуть дощі та різке похолодання: прогноз погоди на 10 жовтня

12:31

Чому не можна говорити "кардіограма серця": усі роблять одну серйозну помилкуВідео

12:01

"Складний період": зрадниця Наташа Корольова висловилася про розлучення

11:57

Що посадити на зиму, щоб навесні зібрати перший урожай: найкращі овочі та зеленьВідео

11:55

"Молитвами оберігаємо": син відомого актора пішов добровольцем у ЗСУ

11:34

"За будь-яку ціну": росіянам поставлено завдання терміново взяти Покровськ - Зеленський

Реклама
11:31

Україна захищатиме свою енергетику: Зеленський пригрозив Росії блекаутом

11:24

Tomahawk проти Кремля: Жданов сказав, як Україна могла б обрушити енергетику РФ

11:13

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

10:53

Країни НАТО обговорюють збройну відповідь на провокації Путіна в Європі - FT

10:50

Ніжність, розуміння і пристрасть: 5 знаків зодіаку, які стають найкращими дружинами

10:40

Кадри зі швидкої: відома співачка Lida Lee потрапила у серйозну ДТП

10:32

Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

10:32

"Пошкодження значні": РФ атакувала об’єкт ДТЕК, люди залишились без світла

10:31

Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову

10:00

"Миру вже немає": у США не помітили, що Європа перебуває у стані війни - CNN

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти