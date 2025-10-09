Путін назвав винних у збитті азербайджанського цивільного літака і згадав Україну

Путін фактично визнав, що пасажирський літак AZAL був збитий російськими ракетами ППО та пообіцяв Азербайджану компенсації за трагедію.

Путін назвав винних у збитті азербайджанського цивільного літака / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Путін зізнався у збитті азербайджанського пасажирського літака

Глава Кремля звинуватив у катастрофі Україну

Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим російський диктатор Путін фактично визнав, що пасажирський літак AZAL був збитий російськими ракетами протиповітряної оборони і поскаржився на українські дрони. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Дві ракети, випущені системою ППО Росії, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів", - заявив Путін. відео дня

Водночас він заявив, що того дня Росія нібито відстежувала три українські безпілотники, які перетнули її кордон, намагаючись перекласти відповідальність за трагедію на Україну. За його словами, екіпажу AZAL пропонували здійснити посадку в Махачкалі, проте пілоти вирішили прямувати до свого базового аеропорту.

Таким чином, за кремлівською версією, літак нібито сам потрапив під уламки російської ракети.

"Росія, згідно з домовленостями, надає всіляке сприяння слідству у зв'язку з катастрофою літака Азербайджану", - додав лідер Кремля.

Путін додав, що Росія готова виплатити Азербайджану компенсації за трагедію.

Нагадаємо, катастрофа сталася 25 грудня 2024 року, коли пасажирський літак Embraer E190, що прямував до Азербайджану, розбився поблизу Актау в Казахстані, забравши життя 38 людей. Президент Азербайджану Ільхам Алієв поклав відповідальність за інцидент на Росію.

Чим могли збити літак - думка експерта

Як писав Главред, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в коментарі Еспресо висловив припущення, що літак авіакомпанії AZAL, який виконував рейс Баку – Грозний і впав 25 грудня поблизу Актау в Казахстані, міг бути уражений ракетою російського ЗРК "Панцир".

За словами Романенка, перші знімки з місця події, зроблені здалеку, створили враження, що літак збили зенітними кулеметами. Однак детальніше вивчення фотографій свідчить, що по ньому, ймовірно, було завдано удар ракетним озброєнням.

"Слід зазначити, що спрацювала не стандартна ракета комплексу "Панцирь С-1", а ракета з нових модифікацій "Панцирь СМ-СВ" чи "Панцирь СМД-Е". Тобто ракета, яка мала вражаючі елементи, а не стрижневі, які має стандартний "Панцир", - зауважив експерт.

ЗРК "Панцир С-1" / Інфографіка: Главред

Збиття літака Азербайджану в небі над Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа. Поблизу аеропорту Актау розбився пасажирський літак азербайджанських авіаліній із десятками людей на борту. Повідомляється, що судно прямувало з Баку до російського Грозного.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що причиною трагедії стала атака російського зенітно-ракетного комплексу.

Як з’ясувалося, цивільний літак Embraer E190 зазнав пошкодження ще над територією Росії, неподалік Грозного. Москва намагалася приховати інцидент і поширювала суперечливі версії події. Упродовж перших трьох днів Азербайджан не отримав ні вибачень, ні визнання провини від російської сторони. Президент Ільхам Алієв заявив, що Баку вимагає від Росії покарання винних, офіційних вибачень і виплати компенсацій.

Про персону: Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

