Алієв зробив заяву про катастрофу літака під Актау і дії Росії

Версії, які висували в РФ, вказують на те, що російська сторона "хотіла зам'яти справу", сказав Ільхам Алієв.

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Росія має покарати винних, вибачитися перед Азербайджаном і виплатити компенсації - Алієв / Колаж: Главред, фото: prezident.az, Вікіпедія

Азербайджанський цивільний літак Embraer E190, який зазнав аварії під Актау, був пошкоджений на території Росії недалеко від Грозного. Російська сторона висувала незрозумілі версії та намагалася зам'яти справу. У перші три дні в Баку не почули ані визнання провини, ані вибачень. Азербайджан вимагає від Росії покарання винних, вибачень та виплат компенсацій. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Азербайджанський літак зазнав пошкоджень на території Росії

В інтерв'ю телебаченню Азербайджану він сказав про те, що літак зазнав пошкоджень через обстріл із землі на території РФ.

"Зрозуміло, остаточна версія стане відома після розкриття чорних скриньок. Але і початкові версії досить обґрунтовані і спираються на факти. А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак зазнав пошкоджень ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку", - каже Алієв. відео дня

Росія "хотіла зам'яти справу"

Російська сторона висувала різні версії і "хотіла зам'яти справу", стверджує Алієв.

"Висунута кимось версія про потрапляння літака в зграю птахів повністю знята з порядку денного. Але, на жаль, деякі кола в Росії вважали за краще висунути її. <...> Офіційні російські агентства висунули версію про вибух якогось газового балона на борту літака. Це явно свідчило про те, що російська сторона хотіла зам'яти справу, що, звісно, непорядно стосовно будь-кого. Звичайно, наш літак був збитий випадково. Звичайно, тут не може бути й мови про навмисний терористичний акт", - сказав азербайджанський президент.

Росія повинна була одразу визнати провину і вибачитися

За словами глави азербайджанської держави, у перші три дні офіційна Москва не визнала свою провину і не вибачилася перед Баку.

"Тому визнання провини, своєчасні вибачення перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, та інформування громадськості про це - все це були заходи і кроки, які повинні були бути зроблені. На жаль, перші три дні ми нічого не чули від Росії, крім якихось абсурдних теорій", - додав Алієв.

Баку вимагає від Москви вибачень і компенсацій

Також Алієв сказав, що Азербайджан вимагає від Росії покарання винних, вибачень і виплати компенсацій.

Катастрофа літака Embraer E190 під Актау - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, вранці, 25 грудня, під Актау сталася катастрофа літака Azerbaijan Airlines, який з Баку летів до Грозного (Чечня). Загинули 38 осіб. Отримали поранення 29 осіб.

Літак Azerbaijan Airlines був збитий російським зенітним ракетним комплексом, сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Замість того, щоб екстрено посадити пошкоджений літак у Грозному, росіяни перенаправили його до Казахстана.

27 грудня в парламенті Азербайджану заявили, що літак був збитий системою ППО в небі над Грозним. Азербайджанський депутат Расім Мусабеков закликав притягнути до кримінальної відповідальності винних і виплатити компенсації родичам загиблих і постраждалим.

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Хто такий Ільхам Алієв? Ільхам Алієв - азербайджанський державний діяч і політик. Президент Азербайджану з 31 жовтня 2003 року. Син і наступник Гейдара Алієва - третього президента Азербайджану, який обіймав свою посаду з 1993 до 2003 року. Ставав президентом Азербайджану за результатами виборів 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 років, пише Вікіпедія.

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