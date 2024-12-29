Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Алієв зробив заяву про катастрофу літака під Актау і дії Росії

Андрій Ганчук
29 грудня 2024, 13:33оновлено 29 грудня, 14:23
1065
Версії, які висували в РФ, вказують на те, що російська сторона "хотіла зам'яти справу", сказав Ільхам Алієв.
Алієв, катастрофа літака Актау
Росія має покарати винних, вибачитися перед Азербайджаном і виплатити компенсації - Алієв / Колаж: Главред, фото: prezident.az, Вікіпедія

Азербайджанський цивільний літак Embraer E190, який зазнав аварії під Актау, був пошкоджений на території Росії недалеко від Грозного. Російська сторона висувала незрозумілі версії та намагалася зам'яти справу. У перші три дні в Баку не почули ані визнання провини, ані вибачень. Азербайджан вимагає від Росії покарання винних, вибачень та виплат компенсацій. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Азербайджанський літак зазнав пошкоджень на території Росії

В інтерв'ю телебаченню Азербайджану він сказав про те, що літак зазнав пошкоджень через обстріл із землі на території РФ.

"Зрозуміло, остаточна версія стане відома після розкриття чорних скриньок. Але і початкові версії досить обґрунтовані і спираються на факти. А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак зазнав пошкоджень ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку", - каже Алієв.

відео дня

Росія "хотіла зам'яти справу"

Російська сторона висувала різні версії і "хотіла зам'яти справу", стверджує Алієв.

"Висунута кимось версія про потрапляння літака в зграю птахів повністю знята з порядку денного. Але, на жаль, деякі кола в Росії вважали за краще висунути її. <...> Офіційні російські агентства висунули версію про вибух якогось газового балона на борту літака. Це явно свідчило про те, що російська сторона хотіла зам'яти справу, що, звісно, непорядно стосовно будь-кого. Звичайно, наш літак був збитий випадково. Звичайно, тут не може бути й мови про навмисний терористичний акт", - сказав азербайджанський президент.

Росія повинна була одразу визнати провину і вибачитися

За словами глави азербайджанської держави, у перші три дні офіційна Москва не визнала свою провину і не вибачилася перед Баку.

"Тому визнання провини, своєчасні вибачення перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, та інформування громадськості про це - все це були заходи і кроки, які повинні були бути зроблені. На жаль, перші три дні ми нічого не чули від Росії, крім якихось абсурдних теорій", - додав Алієв.

Баку вимагає від Москви вибачень і компенсацій

Також Алієв сказав, що Азербайджан вимагає від Росії покарання винних, вибачень і виплати компенсацій.

Катастрофа літака Embraer E190 під Актау - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, вранці, 25 грудня, під Актау сталася катастрофа літака Azerbaijan Airlines, який з Баку летів до Грозного (Чечня). Загинули 38 осіб. Отримали поранення 29 осіб.

Літак Azerbaijan Airlines був збитий російським зенітним ракетним комплексом, сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Замість того, щоб екстрено посадити пошкоджений літак у Грозному, росіяни перенаправили його до Казахстана.

27 грудня в парламенті Азербайджану заявили, що літак був збитий системою ППО в небі над Грозним. Азербайджанський депутат Расім Мусабеков закликав притягнути до кримінальної відповідальності винних і виплатити компенсації родичам загиблих і постраждалим.

Інші новини:

Хто такий Ільхам Алієв?

Ільхам Алієв - азербайджанський державний діяч і політик. Президент Азербайджану з 31 жовтня 2003 року.

Син і наступник Гейдара Алієва - третього президента Азербайджану, який обіймав свою посаду з 1993 до 2003 року.

Ставав президентом Азербайджану за результатами виборів 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 років, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії авіакатастрофа Ільхам Алієв новини Азербайджану
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Російський "Фенікс" згорів: у ГУР повідомили про знищення обладнання РФ

Російський "Фенікс" згорів: у ГУР повідомили про знищення обладнання РФ

16:32Україна
У РФ проблеми з "мостом Путіна" в Криму: у ЗСУ розкрили деталі

У РФ проблеми з "мостом Путіна" в Криму: у ЗСУ розкрили деталі

16:19Україна
ЗСУ можуть відступити і втратити контроль над територіями в Курській області – AP

ЗСУ можуть відступити і втратити контроль над територіями в Курській області – AP

16:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
Дружина мовчуна Ігоря Ніколаєва терміново покинула РФ - подробиці

Дружина мовчуна Ігоря Ніколаєва терміново покинула РФ - подробиці

Гороскоп на завтра 30 грудня: Козерогам - щасливий день, Дівам - кар'єрний ріст

Гороскоп на завтра 30 грудня: Козерогам - щасливий день, Дівам - кар'єрний ріст

Де сховалася миша: лише ті, у кого гострий зір, вирішать головоломку

Де сховалася миша: лише ті, у кого гострий зір, вирішать головоломку

Тоня Паперна засвітилася на червоній доріжці в РФ - Ольга Сумська відреагувала

Тоня Паперна засвітилася на червоній доріжці в РФ - Ольга Сумська відреагувала

Шанс застрибнути в останній вагон: яким знакам зодіаку повезе наприкінці року

Шанс застрибнути в останній вагон: яким знакам зодіаку повезе наприкінці року

Останні новини

17:23

Чи "підскочать" ціни на м'ясо у 2025 році: до чого готуватись українцям

16:32

Російський "Фенікс" згорів: у ГУР повідомили про знищення обладнання РФВідео

16:19

У РФ проблеми з "мостом Путіна" в Криму: у ЗСУ розкрили деталі

16:09

ЗСУ можуть відступити і втратити контроль над територіями в Курській області – AP

16:06

Збиває з пантелику водіїв: що означає дорожній з 3 транспортними засобами

Прогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФПрогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФ
16:02

У життя увірветься нещастя: що не можна робити 30 грудня - прикмети

15:50

Байден шкодує, що поступився місцем Гарріс: The Washington Post розкрили деталі

15:39

Дружина Козловського вперше розкрила дату та обставини весілля зі співаком

15:21

Загроза запуску 5-ї статті НАТО: ЗМІ дізналися про підготовку Альянсу до агресії РФ

Реклама
14:59

Замість котлет та відбивних: рецепт апетитних мʼясних рулетиків на Новий рік

14:55

Українська армія відкинула росіян у Курській області – DeepState

13:48

Атаки сотнями бомб, БПЛА і ракет: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

13:45

Сотні українців втратили інвалідність після скандалу з МСЕК: Ляшко розкрив, що буде далі

13:33

Молодик 31 грудня принесе сюрприз 3 знакам зодіаку: на кого чекає багатство

13:33

Алієв зробив заяву про катастрофу літака під Актау і дії Росії

13:25

Після народження двійнят: Ліза Глінська заговорила про нову вагітність

13:21

Наліт "розтане" за лічені хвилини: названо копійчаний засіб для очищення келихів

12:48

Від такої страви ахнуть усі: дивовижний рецепт бомбічного м'ясаВідео

12:44

РФ стягує резерви та готує новий штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

12:42

Чоловік-воїн Наталки Денисенко ходить із ходунками після операції - що сталося

Реклама
12:36

Армії Путіна поставлено "завдання" №1 до Нового року: у ЗСУ розкрили деталі

12:32

Без хімії та дорогих засобів: як позбутися неприємного запаху в холодильнику

12:30

РФ перекидає резерви під Покровськ: у ЗСУ розкрили нові завдання РФ на фронті

12:03

Друг Алли Пугачової показав рідкісне фото з нею - який вона має вигляд у житті

12:02

"Претензії" США на території трьох держав: у Трампа зробили заяву

11:54

Загроза появи військ КНДР біля кордонів НАТО: у Зеленського зробили гучну заяву

11:17

Що потрібно встигнути до Нового року: поради астрологині з 29 по 31 грудня

11:03

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Бикам - обман, Козлам - образи

11:00

Що насправді відбувається у Торецьку на Донеччині: в ISW розкрили загрози

10:56

Мирний договір із РФ: вступ України до НАТО зараз не головна мета – Мельник

10:21

"Як же ти так зміг": Анна Сєдокова ошелешила заявою про Яніса Тімму

10:16

Принесе біду та розлуку: чому не варто дарувати рушники й приймати у подарунок

09:50

У Південній Кореї сталась авіакатастрофа: понад 180 пасажирів на борту загинулиВідео

09:44

Введення німецьких миротворців в Україну: Мерц назвав головну умову

09:15

Для чого насправді потрібні ручки над дверима в салоні авто: відповідь здивує

09:11

Тоня Паперна засвітилася на червоній доріжці в РФ - Ольга Сумська відреагувала

08:50

КНДР ухвалила стратегію "найжорстокішої" протидії США: Reuters розкрило деталі

08:46

Склад із Shahed у РФ злетів у повітря: в ISW розкрили деталі потужного удару ЗСУ

08:21

"Канікули вдома": Віра Брежнєва повернулася в Україну і показала свій будинок

07:37

Росіян прорвались у Торецьку та Кураховому: у DeepState розкрили загрози для ЗСУ

Реклама
06:42

Путін вважає Трампа слабакомПогляд

06:00

"4-5 пісень": поява Алли Пугачової на Рубльовці - росіяни ніколи не забудуть

05:32

Де відмінності між двома сніговиками: на загадку дається всього 19 секунд

04:52

Який сир найкраще підходить для піци: відповідь здивує багатьох

03:33

Де сховалася миша: лише ті, у кого гострий зір, вирішать головоломку

02:34

Гороскоп на завтра 30 грудня: Козерогам - щасливий день, Дівам - кар'єрний ріст

01:30

Шанс застрибнути в останній вагон: яким знакам зодіаку повезе наприкінці року

28 грудня, субота
23:55

РФ відпрацювала напад на країни НАТО: в Альянсі вірять у реальність загрози - ЗМІ

23:00

Перевірте свої надздібності: знайдіть незамкнений замок за 5 секунд

22:48

Знищили та уразили 15 кораблів: ГУР - про те, як дрони Magura "пралізували" флот РФ

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти