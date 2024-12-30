По судну 'добре відстрілялися': чим Росія могла збити літак під Актау

Романенко зауважив, що це далеко не перший випадок, коли росіяни збивають літаки і до останнього моменту заперечують свою причетність до цього.

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Експерт пояснив, що могло вразити літак рейсу Баку – Грозний / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео, МНС Казахстану

Про що сказав Романенко:

Літак 25 грудня могли збити росіяни ракетами нових модифікацій ЗРК "Панцирь"

Росіяни далеко не вперше збивають чужі літаки

Нові модифікаційні ракети російського ЗРК "Панцирь" могли уразити літак авіакомпанії AZAL рейсу Баку – Грозний, що впав 25 грудня біля міста Актау в Казахстані.

Таку думку в коментарі "Еспресо" висловив Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

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Як пояснює Романенко, спочатку в інфопростір потрапили знімки ураженого літака, які було зроблено здалеку. Саме тому, на перший погляд, здавалося, що його збили зенітні кулемети.

Однак після опрацювання більш детальних фото, можна зробити висновок, що спрацювала ракета.

"Слід зазначити, що спрацювала не стандартна ракета комплексу "Панцирь С-1", а ракета з нових модифікацій "Панцирь СМ-СВ" чи "Панцирь СМД-Е". Тобто ракета, яка мала вражаючі елементи, а не стрижневі, які має стандартний "Панцир", - зауважив експерт.

Експерт Романенко також звертає увагу, що при заході літака на посадку агресори не змогли відрізнити безпілотник від величезного пасажирського літака. Чому це сталося, поки що не ясно – чи то через помилку оператора, чи просто комплекс стояв в автоматичному режимі.

ЗРК "Панцирь" / Инфографика: Главред

Однак, як зазначає експерт, зрозуміло одне - по літаку "добряче відстрілялися".

"Мова йшла про два-три вибухи, відповідно були дві-три легкі ракети останнього варіанту ТКБ-1055, які мають дрібненькі вражаючі елементи, а не стрижні як у стандартних ракетах", - пояснив експерт.

Експерт резюмував, що це далеко не перший випадок, коли росіяни збивають літаки і до останнього моменту заперечують свою причетність до цього.

Катастрофа літака Embraer E190 під Актау - що про це відомо

Як повідомляв Главред, вранці, 25 грудня у Казахстані сталась авіакатастрофа. Стало відомо, що розбився пасажирський літак, який летів у РФ.

Згодом Азербайджан підтвердив збиття літака Росією. Депутат Азербайджану Расім Мусабеков підкреслив, що 25 грудня літак був збитий на території Росії, в небі над Грозним системою ППО.

Окрім цього, президент Азербайджану Ільхам Алієв зробив заяву про катастрофу літака під Актау і дії Росії. За його словами, версії, які висували в РФ, вказують на те, що російська сторона "хотіла зам'яти справу".

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Хто такий Ільхам Алієв? Ільхам Алієв - азербайджанський державний діяч і політик. Президент Азербайджану з 31 жовтня 2003 року. Син і наступник Гейдара Алієва - третього президента Азербайджану, який обіймав свою посаду з 1993 до 2003 року. Ставав президентом Азербайджану за результатами виборів 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 років, пише Вікіпедія.

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