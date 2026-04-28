Путін кинув ціле місто: росіяни в паніці через ситуацію в Туапсе

Головне:
Після чергової атаки українських безпілотників по стратегічно важливих об'єктах у Туапсе, в місцевих жителів почалася паніка. Про це у Telegram повідомив радник міністра оборони з питань підвищення ефективності застосування безпілотників Сергій Стерненко.
За його словами, мешканці Туапсе залишилися без будь-якої підтримки кремлівського диктатора Володимира Путіна, тому почали панікувати через третю за останній тиждень атаку на місто.
Росіяни скаржаться на пожежу на НПЗ, через яку місцевим доводиться дихати забрудненим повітрям. При цьому режим надзвичайної ситуації місцева влада не оголошує, як і не спішить повідомляти про екологічну катастрофу в місті.
"В мене просто панічна атака почалася, як же це все страшно і печально. І надоїло", - написала в соцмережах інша жителька міста.
Місцеві припускають, що сьогодні під час атаки на завод прилетіло близько 20 безпілотників і називають цю атаку ще гіршою за попередні. Тим часом у місті пожежа не стихає. У Мережі публікують відео з Туапсе, на яких видно стовпи диму з вогнем.
Атаки на Туапсе - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар потрапили Туапсинський НПЗ і морський термінал.
Напередодні, внаслідок ударів Сил оборони на місцевому заводі було пошкоджено резервуари, з яких мазут та інші нафтопродукти потрапили у навколишнє середовище, зокрема у річку Туапсе.
Раніше, в ніч на 16 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар потрапив нафтопереробний завод у Туапсе.
Більше новин:
- Путіну Донбасу мало: Пушилін назвав території, які хоче окупувати РФ
- Погода в Одесі готує сюрприз: синоптики попередили про заморозки
- Чому сусідні країни не збивають дрони РФ над Україною: Ігнат дав роз'яснення
Про персону: Сергій Стерненко
Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред