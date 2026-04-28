Путін кинув ціле місто: росіяни в паніці через ситуацію в Туапсе

Анна Косик
28 квітня 2026, 14:11
Місцеві жителі скаржаться на бездіяльність влади в той час, коли ситуація стала критичною.
пожар в туапсе
Росіяни заявляють про екологічну катастрофу / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Після атаки в Туапсе почалася паніка
  • Росіяни скаржаться на забруднене повітря
  • Пожежа в російському місті не вщухає

Після чергової атаки українських безпілотників по стратегічно важливих об'єктах у Туапсе, в місцевих жителів почалася паніка. Про це у Telegram повідомив радник міністра оборони з питань підвищення ефективності застосування безпілотників Сергій Стерненко.

За його словами, мешканці Туапсе залишилися без будь-якої підтримки кремлівського диктатора Володимира Путіна, тому почали панікувати через третю за останній тиждень атаку на місто.

россияне паникуют в соцсетях
Росіяни у соцмережах панікують через ситуацію в Туапсе / фото: t.me/ssternenko

Росіяни скаржаться на пожежу на НПЗ, через яку місцевим доводиться дихати забрудненим повітрям. При цьому режим надзвичайної ситуації місцева влада не оголошує, як і не спішить повідомляти про екологічну катастрофу в місті.

россияне паникуют в соцсетях
Росіяни у соцмережах панікують через ситуацію в Туапсе / фото: t.me/ssternenko

"В мене просто панічна атака почалася, як же це все страшно і печально. І надоїло", - написала в соцмережах інша жителька міста.

россияне паникуют в соцсетях
Росіяни у соцмережах панікують через ситуацію в Туапсе / фото: t.me/ssternenko

Місцеві припускають, що сьогодні під час атаки на завод прилетіло близько 20 безпілотників і називають цю атаку ще гіршою за попередні. Тим часом у місті пожежа не стихає. У Мережі публікують відео з Туапсе, на яких видно стовпи диму з вогнем.

пожар в туапсе
Пожежа в Туапсе / фото: скріншот з відео

Атаки на Туапсе - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар потрапили Туапсинський НПЗ і морський термінал.

Напередодні, внаслідок ударів Сил оборони на місцевому заводі було пошкоджено резервуари, з яких мазут та інші нафтопродукти потрапили у навколишнє середовище, зокрема у річку Туапсе.

Раніше, в ніч на 16 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар потрапив нафтопереробний завод у Туапсе.

Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнування

В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнування

Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

15:49

На Полтавщину повертається тепло: коли температура підвищиться

15:45

Такого не було 66 років: на Львівщину налетіла хвиля холоду з заморозками

15:14

Трьом знакам зодіаку уготовано потужне надходження грошей: кому пощастить

15:09

Китайський гороскоп на травень2026 року: Півням — витрати, Собакам — зустріч

15:00

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисоюВідео

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
14:54

Врятована собака зрозуміла, що у неї є дім: її реакція зворушила до слізВідео

14:41

Доросла дочка Метью Макконегі вразила своєю блискучою красою

14:40

Православний календар на травень 2026 року: коли Вознесіння та Трійця

14:37

В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнуванняФото

Реклама
14:30

Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

14:26

На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

14:20

Бюджетна намазка на хліб з 5 інгредієнтів: рецепт за 10 хвилин

14:17

"Хто ти взагалі": блогерка поскаржилася на Славу Дьоміна

14:12

"У грубій формі про росіян": Марченко жорстко наїхала на Кондратюка

14:11

Путін кинув ціле місто: росіяни в паніці через ситуацію в Туапсе

14:03

Atlas Festival випустив вірусний ролик про збір 150% на "Дронопад"

14:00

Відбулися зйомки оновленого "Караоке на майдані": як співи об’єднали тисячі людей заради допомоги ветеранам

13:43

Чому 29 квітня не варто планувати далекі подорожі: яке церковне свято

13:32

Які продукти відчутно подешевшають вже у травні: експерт назвав перелік

13:21

Хлопець вирішив не спати 264 години: як це вплинуло на його організмВідео

Реклама
13:21

Курс валют може різко змінитися - скільки коштуватиме долар і євро в травні

13:12

Олена Кравець показала своїх підрослих двійнят у вишиванках

13:11

"Клінічна смерть": відома співачка опинилася на межі

13:06

ВРУ підтримала продовження воєнного стану і мобілізації: названо терміни

13:03

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

12:05

Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

11:57

Аж ніяк не "васильки": як правильно назвати ці сині польові квіти українською

11:50

У Криму спалахнула військова частина, де РФ ховала "Іскандери" - що відомоФото

11:39

Сонячні панелі, що підключаються до розетки, вже у продажу: що варто знати

11:36

Гороскоп Таро на завтра, 29 квітня: Овну — план, Раку — друзі

11:19

Чому шторми й урагани називали лише на честь жінок: маловідома історія

11:14

Скандальний син фігуриста Плющенка жорстко накинувся на рідного брата

11:06

Гороскоп на завтра, 29 квітня: Овнам - неприємності, Водоліям - успіх

11:05

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крокВідео

11:05

Скільки порошку насправді потрібно для одного прання: більшість робить помилку

10:32

Чому країни-сусіди не збивають дрони РФ над Україною: Ігнат дав роз'яснення

10:10

Погода в Одесі готує сюрприз: синоптики попередили про заморозки

10:09

"Скажу за себе сама": Тіна Кароль різко відповіла Златі ОгнєвічВідео

10:09

Путіну Донбасу мало: Пушилін назвав території, які хоче окупувати РФ

Реклама
09:53

У РФ примусово вербують студентів на війну: на сполох почали бити навіть пропагандисти

09:51

Місячний календар стрижок на травень 2026 року

09:27

РФ всю ніч і ранок обстрілювала Кривий Ріг: є загиблий, кількість поранених зросла

09:00

Відстрочки від мобілізації, виплати для ВПО та один тариф на електрику: що зміниться з 1 травня для українців

08:48

Продаж автомобіля закінчився нападом: у Польщі українцю завдали 14 ножових поранень

08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 квітня (оновлюється)

08:26

Трамп незадоволений новою мирною пропозицією Ірану: NYT розкрив, що з нею не так

08:26

Визнання територій російськими в обмін на вступ до ЄС: що задумав МерцПогляд

08:15

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:44

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

