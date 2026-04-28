Путін кинув ціле місто: росіяни в паніці через ситуацію в Туапсе

Місцеві жителі скаржаться на бездіяльність влади в той час, коли ситуація стала критичною.

Головне:

Після атаки в Туапсе почалася паніка

Росіяни скаржаться на забруднене повітря

Пожежа в російському місті не вщухає

Після чергової атаки українських безпілотників по стратегічно важливих об'єктах у Туапсе, в місцевих жителів почалася паніка. Про це у Telegram повідомив радник міністра оборони з питань підвищення ефективності застосування безпілотників Сергій Стерненко.

За його словами, мешканці Туапсе залишилися без будь-якої підтримки кремлівського диктатора Володимира Путіна, тому почали панікувати через третю за останній тиждень атаку на місто.

Росіяни у соцмережах панікують через ситуацію в Туапсе

Росіяни скаржаться на пожежу на НПЗ, через яку місцевим доводиться дихати забрудненим повітрям. При цьому режим надзвичайної ситуації місцева влада не оголошує, як і не спішить повідомляти про екологічну катастрофу в місті.

"В мене просто панічна атака почалася, як же це все страшно і печально. І надоїло", - написала в соцмережах інша жителька міста.

Місцеві припускають, що сьогодні під час атаки на завод прилетіло близько 20 безпілотників і називають цю атаку ще гіршою за попередні. Тим часом у місті пожежа не стихає. У Мережі публікують відео з Туапсе, на яких видно стовпи диму з вогнем.

Атаки на Туапсе - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар потрапили Туапсинський НПЗ і морський термінал.

Напередодні, внаслідок ударів Сил оборони на місцевому заводі було пошкоджено резервуари, з яких мазут та інші нафтопродукти потрапили у навколишнє середовище, зокрема у річку Туапсе.

Раніше, в ніч на 16 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар потрапив нафтопереробний завод у Туапсе.

Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

