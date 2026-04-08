Боїться бунту: Путін почав масштабні кадрові чистки в прикордонних регіонах РФ

Дар'я Пшеничник
8 квітня 2026, 11:03
Головна мета цих кадрових ротацій - врятувати рейтинг Володимира Путіна та партії Єдина Росія.
Путін почав "зачистку" влади в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • Кремль готує заміну губернаторів у прикордонних областях
  • Москва шукає винних за провали безпеки
  • Ротації мають зберегти рейтинг влади

Кремль розпочав непублічну підготовку до заміни керівників одразу трьох стратегічно важливих регіонів Росії - Бєлгородської, Брянської областей та Республіки Дагестан. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на джерела всередині російської влади.

Зокрема, три співрозмовники, близькі до адміністрації президента РФ, підтверджують, що в РФ обговорюють заміну Гладкова, Богомаза та Мелікова. Водночас вони заважують, що Белгородська та Брянська області межують з Україною.

Чому Гладков опинився під особливою увагою

Формальною причиною відставки Гладкова можуть назвати стан здоров’я. Але російські військові блогери просувають іншу версію. За їхніми словами, хвиля чуток почалася після того, як губернатор розкритикував відключення інтернету та Telegram у прикордонних районах.

Аналітики ISW зазначають, що саме після цього його позиції різко похитнулися.

Кремль шукає винних за провали безпеки

На думку експертів ISW, Москва намагається перекласти відповідальність за провали у сфері безпеки на місцевих чиновників.

"Кремль, можливо, робить місцевих чиновників цапами-відбувайлами за власні невдачі в адекватному реагуванні на українське вторгнення в Курську область у 2024 році та транскордонні рейди у 2023 і 2024 роках", - наголошується у звіті.

Подібний сценарій уже реалізували в Курській області, де було замінено губернатора Олексія Смирнова. Якщо Гладкова та Богомаза також усунуть, це означатиме повне оновлення керівництва у всіх регіонах, що межують із північною частиною України.

Політичний мотив: зберегти рейтинг перед виборами

Аналітики вважають, що головна мета цих перестановок - мінімізувати ризики протестного голосування на тлі невдоволення мешканців прикордонних територій, які живуть під постійною загрозою обстрілів.

"Кремль сподівається відвернути невдоволення у прикордонних районах від президента Росії та владної партії напередодні виборів у вересні 2026 року", - підсумовують аналітики ISW у звіті.

Протести в Росії – останні новини

Главред писав, що влада Росії посилює контроль над інтернет-простором, побоюючись зростання суспільного невдоволення після можливого завершення війни проти України.

За даними Reuters, Кремль "закручує гайки", прагнучи запобігти потенційним протестам.

Нагадаємо, на російських підприємствах все частіше почали затримувати зарплати, відправляти працівників у позапланові відпустки, скорочувати персонал або переводити працівників на 4-денний робочий тиждень. Тому росіяни виходять на страйки.

Раніше, у листопаді 2025 року близько 300 будівельників ядерної установки Акціонерного товариства "Інститут "Оргенергострой" у Димитровграді вийшли на мітинг через те, що їм не виплачують зарплату.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

В Україні розпочалися відключення світла: скільки годин діятимуть графіки

В Україні розпочалися відключення світла: скільки годин діятимуть графіки

Несподіваний "миротворець" у війні з Іраном: кого назвав Трамп

Вже майже 100 гривень за літр: ціни на пальне в Україні різко підскочили

