Путін на межі зриву: до нього примчала бригада швидкої допомоги

Путіну знадобилася допомога медиків / скріншот

Російському диктатору Володимиру Путіну знадобилася допомога медиків. При чому причиною цього стали його нерви. Про це повідомляє телеграм-канал Generall SVR.

Повідомляється, що Путін провів чотири оперативних наради в режимі відеозв'язку. Спілкувався він з представниками керівництва військового блоку. Під час цих нарад диктатор був дуже злий і розлючений.

"Обстановка під час нарад у президента була найбільш напружена останнім часом. Пізно ввечері до Путіна викликали чергових медиків, які провели у президента близько двадцяти хвилин. В оточенні президента помітили, що останнім часом Путін став "занадто багато нервувати", і це негативно впливає і на його близьких, і на оточення", - йдеться в повідомленні.

Можна припустити, що таку злість у нього викликають успіхи ЗСУ на полі бою.

Раніше ексголова британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні заявив, що російський диктатор Володимир Путін насправді серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

Також повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає на небезпечне захворювання. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

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