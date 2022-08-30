ППО Росії не справляється з ситуацією в Криму, тому Москва виводить свою авіацію – Жданов

Росія зрозуміла, що її авіація в захопленому Криму в небезпеці - Жданов / Фото Reuters, Facebook

Протиповітряна оборона Росії в Криму не справляється з подіями, які відбуваються на окупованому півострові. Тому росіяни змушені виводити бойову авіацію вже на свою територію. Причому загарбники відчувають серйозні проблеми з пілотами. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що військове керівництво РФ дійшло до висновку, згідно з яким бойова авіація в окупованому Криму знаходиться в небезпеці. Системи ППО фактично не можуть протистояти ситуації з вибухами, яка відбувається на півострові.

"Росія зрозуміла, що її авіація в Криму не захищена. Система протиповітряної оборони (ППО) виявилася нездатною протистояти подіям, які відбуваються в Криму", - зазначив Жданов.

На його думку, росіяни виводять авіацію на територію РФ, щоб перемістити її в безпечне місце. При цьому вони зтикаються із серйозними проблемами щодо пілотів.

"Росіяни відтягують свою бойову авіацію з українського Криму, щоб її убезпечити. При цьому у них величезні проблеми з пілотами. Втрата кожного пілота - біль для Росії", - підкреслив Олег Жданов.

Ситуація в Криму

У серпні на території захопленого Росією Криму стали відбуватися вибухи. Все розпочалося 9 серпня, коли пролунали вибухи в Новофедорівці під Євпаторією на аеродромі у Саках.

Саме звідти злітали військові літаки загарбників з метою бомбардувань мирних міст України. Пізніше стало відомо, що в результаті події було знищено 9 російських військових літаків.

Вибухи в Криму періодично тривають. Зокрема, 28 серпня спалахнула пожежа біля мису Фіолент.

Окупанти заявили, що загоряння сталося "на території залишеної військової частини". Того ж дня в цьому районі були чутні вибухи.

Журналісти Business Insider з посиланням на секретний звіт НАТО повідомили, що Росія вирішила вивести свою військову авіацію з окупованого Криму. Згідно з даними на 28 серпня, було виведено 10 винищувачів СУ-35С і 4 перехоплювача МіГ-31БМ.

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