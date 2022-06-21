Путін залив кімнату кров'ю: вночі до нього примчали медики - ЗМІ

Путіну вночі стало погано, йому викликали швидку / Кремль

Президент Росії Володимир Путін минулої ночі стікав кров'ю. Йому довелося викликати швидку. Про це повідомляє телеграм-канал GeneralSVR.

У якийсь момент у Путіна з носа полилася кров і зупинити він не міг її кілька хвилин. Президент РФ запанікував і покликав на допомогу.

"Президент Росії Володимир Путін не на жарт перелякав близьких, охорону і прислугу. Вночі у Путіна була кровотеча з носа, яку не могли зупинити кілька хвилин. Із закривавленою фізіономією і одягом Путін викликав охорону і медиків, які чергують в резиденції, але перед цим він встиг забруднити кров'ю постіль і підлогу в спальні, а також рушники і предмети у ванній кімнаті", - йдеться в повідомленні.

Як кажуть ЗМІ, саме цей телеграм-канал раніше часто писав про речі, які згодом підтверджувалися. Одним з таких повідомлень було те, що на міжнародний форум в Санкт-Петербурзі запросять "Талібан".

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Раніше ексголова британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні заявив, що російський диктатор Володимир Путін насправді серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

Також повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає на небезпечне захворювання. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

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