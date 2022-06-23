Армія РФ в боях пускає вперед "одноразових" солдатів – боєць ЗСУ

Армія РФ у боях пускає вперед "одноразових" солдатів – боєць ЗСУ/ Reuters, скрін з відео

Керівництво російської армії, наступаючи на воїнів Збройних сил України, спочатку пускає вперед так званих "одноразових", а лише потім починається бій із застосуванням важкої техніки.

Про це розповів український військовий із позивним "Борода" журналісту Юрію Бутусову. За словами захисника України, командири в російському війську взагалі не бережуть своїх солдат і кидають їх у бій, як "м'ясо".

За словами "Бороди", недооцінювати сили ворога не можна, адже в російському війську ще є кваліфіковані спеціалісти. Проте у загальній масі солдати противника демотивовані, а їхнє начальство взагалі не шкодує особового складу.

"Як ми неодноразово чули, як вони їх називають у раціях – "випускай одноразових", "давай м'ясо". Тобто в першу чергу вони випускають "одноразових", як вони їх називають, а потім уже йдуть чимось потужнішим. І коли вони йдуть чимось потужнішим – це вже дійсно серйозний бій, це сутичка на виживання. Але наші хлопці тримають все дуже сильно і сміливо", – зазначив український військовий.

Раніше повідомлялося, що в Україну уже прибули потужні реактивні системи залпового вогню HIMARS від США. Як наголосив міністр оборони України Олексій Резніков, тепер літо буде спекотним для російських загарбників.

Нагадаємо, як зізнався окупант у перехопленій телефонній розмові, російські загарбники заливають страх перед бойовими діями алкоголем. Багато хто шукає різноманітні способи, як втекти з фронту додому. Так, російські військові додумалися писати рапорти на відпустки, з яких уже не повертаються назад.

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