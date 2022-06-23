"Нас тільки шестеро лишилося": окупанти п’ють від страху і тікають у "вічні відпустки"

Окупанти п’ють від страху і тікають у "вічні відпустки"/ ua.depositphotos.com

Російські загарбники заливають страх перед бойовими діями алкоголем. Багато хто шукає різноманітні способи, як втекти з фронту додому.

Так, російські військові додумалися писати рапорти на відпустки, з яких уже не повертаються назад. Про це розповів у телефонній розмові зі своєю дружиною російський окупант, який воює на Сході України. Розмову перехопила та оприлюднила Служба безпеки України.

Він поскаржився, що багато військових таким чином уже втекли з фронту – пішли у відпустку і зникли. Тому разом із загарбником лишилося воювати дуже мало людей з його підрозділу.

"Стою, у мене все горить, ліс горить ... дуже страшно, дуже боюся. У нас всі втекли [неценз.], залишилося 6 чоловік, уявляєш?.. Але у нас реально вже взагалі нікого нема. Ніхто не повертається, всі звільняються, всі змотуються ", – розповів дружині окупант.

Тенденція тікати з фронту в Україні спостерігається у лавах противника усе частіше. Ті, кому не вдалося втекти, заливають свій страх перед бойовими діями алкоголем.

"Я бухаю…Тому що боюся. Тут усі бухають", – зізнався дружині російський військовий.

При цьому він дивується, чому по російському телебаченню не показують, яка сильна бійня відбувається в Україні.

В СБУ нагадали, що російські окупанти мать можливість добровільно здатися у полон. Для цього їм потрібно зателефонувати на "гарячу лінію" 2042. Вона працює цілодобово для українських і російських номерів.

Раніше повідомлялося, що російські військові розтягують підбиту на фронті техніку на деталі. У результаті пошкоджені танки, бронетранспортери та бойові машини піхоти, які везуть в Росію для ремонту, після такої "подорожі" доїжджають абсолютним металобрухтом.

Нагадаємо, українські воїни знищили окупанта, який фактично "напророкував" свою смерть. Бійці ЗСУ ліквідували російського загарбника Дмитра Ломакіна, який у своїх соцмережах активно обіцяв "знищити нацизм".

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