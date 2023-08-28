Путін може бути при владі до кінця життя, бо Захід має цілий список страхів – Яковенко

Західні лідери звикли до передбачуваності. Вони бояться наслідків, які можуть виникнути після розвалу РФ. Але такі страхи – це серйозна помилка.

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Захід боїться розвалу РФ, але це велика помилка/ колаж: Главред, фото: скрін

Російський диктатор Володимир Путін може залишатися при владі у країні-агресорці Росії до кінця свого життя. Але війна проти України може пришвидшити кінець життя глави Кремля.

Західні лідери зараз роблять велику помилку в тому, що бояться розвалу країни-окупанта РФ. Вони звикли до передбачуваності. Тому їм простіше миритися з тим, що при владі в Росії залишається передбачуваний Путін, ніж зіткнутися з невідомістю. Таку думку висловив російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

"Західні лідери звикли до передбачуваності. І що таке путінський режим, вони знають. Так, на чолі величезної країни стоїть кримінальник, мерзотник з ядерною зброєю. Але вони бояться невідомості. Того, що буде, якщо путінський режим впаде, а Росія, наприклад, розвалиться на якісь частини", – зазначив російський опозиціонер.

Захід боїться невизначеності щодо того, у чиїх руках опиниться ядерна зброя у разі розпаду Росії. Також західні країни лякає те, якими можуть виявитися нові режими, що виникнуть на уламках РФ. Ще один страх Заходу – що виникне величезна кількість біженців, які штурмуватимуть кордони Євросоюзу

Яковенко нагадав, що подібну поведінку західних лідерів можна було побачити, коли розвалювався Радянський Союз. Тоді тогочасний президент США Буш-старший приїжджав до Києва уламувати тодішнє керівництво України не підписувати документи про незалежність, адже розумів, що тоді СРСР розвалиться. У той час невизначеність також лякала Захід більше, ніж реальна небезпека.

"Я думаю, що це помилка. Це серйозна помилка західних лідерів, які не розуміють, що гірше того, що собою зараз представляє путінський режим, не може бути нічого. І ніякий розвал Росії не являє собою більшої загрози, ніж нинішній путінський режим. І що якраз в розвалі імперії вивільняється свобода. Тобто, результатом розпаду імперій є виділення великої кількості свободи. Як це сталося, в тому числі, і після розпаду Радянського Союзу", – зазначив російський опозиціонер.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Яковенка Главреду про мобілізацію в Росії:

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Можливість розпаду Росії

Політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначав, що Путін може готуватися до громадянської війни в РФ. Він пояснив, що вбивство Пригожина – це сигнал Путіна тим, хто проти нього.

Раніше експерт з питань міжнародної безпеки, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак висловив думку, що світ не підштовхує РФ до розпаду, але це станеться за однієї причини. Інші держави бояться пришвидшувати розпад Росії, бо не хочуть брати на себе відповідальність за ризики і наслідки.

Нагадаємо, російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко назвав, хто і коли може підняти заколот в Росії. Ймовірні військові успіхи України і звільнення окупованих РФ територій може стати серйозним ударом по свідомості російських військових еліт.

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