Путін може будь-яким чином скинути Лукашенка від керівництва Білоруссю - Маломуж

Білоруська опозиція не має таких можливостей і засобів, щоб усунути Лукашенка від президентського крісла, вважає Микола Маломуж.

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Путін може скинути Лукашенка з посади президента / колаж Главред: фото: сайт Кремля, скріншот: Youtube

Можливо, білоруська опозиція і хотіла б усунути Лукашенка й взяти під контроль усю Білорусь, розпочавши активну громадянську та воєнну ескалацію проти країни-окупанта Росії. Але зараз білоруські опозиціонери відповідного потенціалу не мають, про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що зараз білоруська опозиція буде підтримувати Україну через певні політичні та громадські рухи в Білорусі та контакти з білоруськими військовими.

"Росія, звісно, може провести операцію по усуненню Лукашенка від керівництва Білоруссю. Вона це може зробити різними способами, зокрема, вплинувши на стан його здоров’я. Зараз Білорусь стоїть перед викликом, а Лукашенко є стабілізатором процесів, які відбуваються в його країні: ніхто ніде не виступає з протестами, немає конфронтації між військовими і цивільними, а також між російськими та білоруськими військами, білоруські війська не вступають у війну", - зазначив Микола Маломуж.

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Лукашенко не дозволяє наступати з території Білорусі ні білорусам, ні росіянам, передбачаючи в такому випадку глобальну катастрофу для себе і свого режиму. Тож певний баланс Лукашенко зберігає, додав генерал.

Та якщо цей баланс буде порушений, буде інша модель дій – дуже негативна для білорусів.

"Якби не було війни з Україною, Росія б зайшла і взяла під контроль усю Білорусь, та й усе. Але коли триває війна, і Росії потрібно вести активні бойові операції по багатьох фронтах в Україні, а, крім того, тримати кордони з країнами НАТО, захопити Білорусь дуже складно", - каже Маломуж.

Якщо таке станеться, для всього світу буде очевидна окупація, і тоді Путіну ніяк не уникнути однозначної позиції того самого Китаю та решти країн, а від цього залежатиме перспектива самої Росії.

"Як правильно сказав Макрон, Росія дедалі більше стає васалом Китаю, але, окупувавши Білорусь, вона стане ізгоєм для абсолютно всіх країн світу", - додав генерал.

Дивіться відео, в якому Малому розповість, як Путін може помститись Лукашенку:

Хворий Лукашенко

Нагадаємо, що 9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня перемоги, де Лукашенку стало погано і його відвезли автомобілі "швидкої", а після білоруський диктатор швидко повернувся до Мінська.

Лукашенко вперше не зміг виступити з промовою в Мінську 9 травня, а лише поклав квіти. Церемоніальну промову замість нього виголосив міністр оборони Хренін.

Лукашенко зник вже на два дні. Опозиціонер розповів, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка є проблеми з ногами і хребтом.

Якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відійде від влади в РБ, то білоруси можуть влаштувати революцію і змінити ситуацію у державі.

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