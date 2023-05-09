Серйозно хворий?: Лукашенко вперше не зміг виступити з промовою в Мінську 9 травня

У Мінську Лукашенко лише поклав квіти, а церемоніальну промову замість нього виголосив міністр оборони Хренін.

https://glavred.net/world/serezno-bolen-lukashenko-vpervye-ne-smog-vystupit-s-rechyu-v-minske-9-maya-10469062.html Посилання скопійоване

Олександр Лукашенко / Колаж Главред, фото Пул першого, скріншот

Сьогодні 9 травня до Москви прибув Олександр Лукашенко і здивував усіх своєю дивною поведінкою. ЗМІ помітили, що Лукашенко не міг пересуватися і на руках виднілися дивні бинти.

Крім того, вперше за 29 років, Лукашенко не зміг виголосити промову на площі Перемоги в Мінську. Замість нього "за його дорученням" виступив міністр оборони Хренін, - пишуть білоруські ЗМІ.

"Подібне "доручення" - екстраординарна ситуація для Білорусі, де Лукашенко має абсолютну владу. Схоже, проблеми зі здоров'ям більш серйозні, ніж може здаватися", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Як відзначають в Білорусі, на останньому офіційному заході, 5 травня, в Мінську у Лукашенка був охриплий голос.

Лукашенко / Пул першого

"Сьогодні на параді в Москві він виглядав хворим, не зміг пройти 300 метрів від трибуни до Олександрівського саду разом з іншими президентами, і його відвезли електромобілем", - пише nashaniva.com.

Відразу після досить короткої церемонії покладання квітів Лукашенко поїхав.

Дивіться відео, що відбувалося 9 травня в Москві:

Як пройшов парад на 9 травня в Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядали дивно - то Шойгу хитався в машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у Мережі саркастично показали, яким має бути парад у Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" в Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду Перемоги" в Москві 9 травня - наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він підкреслив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

Читайте також: