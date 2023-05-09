УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Серйозно хворий?: Лукашенко вперше не зміг виступити з промовою в Мінську 9 травня

Марія Тупік
9 травня 2023, 20:17 оновлено 9 травня, 20:22
617
У Мінську Лукашенко лише поклав квіти, а церемоніальну промову замість нього виголосив міністр оборони Хренін.
Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко / Колаж Главред, фото Пул першого, скріншот

Сьогодні 9 травня до Москви прибув Олександр Лукашенко і здивував усіх своєю дивною поведінкою. ЗМІ помітили, що Лукашенко не міг пересуватися і на руках виднілися дивні бинти.

Крім того, вперше за 29 років, Лукашенко не зміг виголосити промову на площі Перемоги в Мінську. Замість нього "за його дорученням" виступив міністр оборони Хренін, - пишуть білоруські ЗМІ.

"Подібне "доручення" - екстраординарна ситуація для Білорусі, де Лукашенко має абсолютну владу. Схоже, проблеми зі здоров'ям більш серйозні, ніж може здаватися", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Як відзначають в Білорусі, на останньому офіційному заході, 5 травня, в Мінську у Лукашенка був охриплий голос.

Лукашенко
Лукашенко / Пул першого

"Сьогодні на параді в Москві він виглядав хворим, не зміг пройти 300 метрів від трибуни до Олександрівського саду разом з іншими президентами, і його відвезли електромобілем", - пише nashaniva.com.

Відразу після досить короткої церемонії покладання квітів Лукашенко поїхав.

Дивіться відео, що відбувалося 9 травня в Москві:

Як пройшов парад на 9 травня в Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядали дивно - то Шойгу хитався в машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у Мережі саркастично показали, яким має бути парад у Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" в Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду Перемоги" в Москві 9 травня - наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він підкреслив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

Читайте також:

війна в Україні Олександр Лукашенко
Реклама

Головне за день

Путін боїться контрнаступ ЗСУ: на параді жодного слова не було про Запоріжжя та Херсон - експерт

Путін боїться контрнаступ ЗСУ: на параді жодного слова не було про Запоріжжя та Херсон - експерт

21:25 Політика
Путін на параді 9 травня виглядав слабким і показав страх перед Україною – Вадим Денисенко

Путін на параді 9 травня виглядав слабким і показав страх перед Україною – Вадим Денисенко

20:05 Ексклюзиви
Євробачення-2023: букмекери підняли Україну в рейтингу

Євробачення-2023: букмекери підняли Україну в рейтингу

19:44 Stars
Всі головні новини

Останні новини

21:45

Євробачення-2023: онлайн-трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу

21:39

Емілі Ратаковскі зізналася, яку артистку мріє покликати на романтичне побачення

21:25

Путін боїться контрнаступ ЗСУ: на параді жодного слова не було про Запоріжжя та Херсон - експерт

21:20

"Ми повинні бути реалістами": у МЗС Британії закликали не завищувати сподівання щодо контрнаступу ЗСУВідео

21:08

Денис Казанський. Найбільш провальний "день перемоги"Відеоблоги

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:54

Сьогодні - нарешті останній день СРСРПогляд

20:34

"Дідусь - закінчений мудак": Пригожин різко накинувся на ПутінаВідео

20:17

Серйозно хворий?: Лукашенко вперше не зміг виступити з промовою в Мінську 9 травняВідео

20:05

Путін на параді 9 травня виглядав слабким і показав страх перед Україною – Вадим ДенисенкоЕксклюзив

Реклама
19:44

Євробачення-2023: букмекери підняли Україну в рейтингуВідео

19:33

Українські банки арештують рахунки клієнтів за борги

19:32

Дочка Лариси Доліної приголомшила всіх: різко поправилася і зміниласяВідео

19:20

Путін чекає, що може відгребтиПогляд

19:03

Хитра оптична ілюзія для геніїв: мало кому вдається помітити мавпу, приховану за лініями

18:53

"Давайте забудемо про все": гауляйтер Сальдо раптово заговорив українською про "мир"Відео

18:38

Чим найкраще мити шпалери: 4 засоби для всіх забруднень

18:14

Увірветься серйозна спека: в Україну йде неймовірне потепління - синоптикВідео

18:14

Яке взуття буде в моді влітку 2023: 8 трендових моделей, що подарують відчуття свободи

18:05

"Безжалісна війна забирає кращих": від важких поранень перестало битися серце 23-річного захисникаВідео

17:56

У Росії будуть вибухи, доки окупанти не вийдуть за кордони 1991 року - ГУРВідео

Реклама
17:53

Бойова частина ракети "прошила" будинок у Дніпрі: чоловік - про перші хвилини після подіїФотоВідео

17:52

"Злочини РФ жахливі": Сунак жорстко відповів на маячню Путіна щодо війни в УкраїніВідео

17:38

Росіяни тікають з Енергодара і нещадно обкрадають місто - мер

17:25

Мобілізація 2023: які хвороби звільняють від призову у воєнний час

17:22

Натужно посміхається, ніг не видно: Прилєпін здався в Мережі вперше після підривуВідео

17:12

Як зберігати зелень, щоб вона не псувалася: 3 способи від бувалих господинь

17:05

Війна в Україні і роль Легіону свобода Росії: Пономарьов назвав умови розтрощення режиму КремляВідео

17:00

"Пригожина найближчим часом вб'ють": Піонтковський розповів, хто хоче смерті російського терористаВідео

16:57

ППО і боєприпаси для боротьби з дронами: США оголосили про найбільший пакет допомоги УкраїніВідео

16:42

"Бахмут продати не вийшло": Зеленський назвав причину нових ракетних атак РФВідео

16:34

Ксенія Мішина вперше розповіла, чому насправді не вийшла заміж за батька свого сина

16:27

Теледивлення у квітні на Київстар ТБ: хто очолив ТОП та як вплинуло закриття окремих телеканалів на загальний рейтинг новости компании

16:25

Орхідея нарощує листя й не цвіте - в чому причина і що робити

16:22

Пишні та соковиті котлети будуть танути у роті: спритний трюк здивує навіть досвідчених господиньВідео

16:08

Чому потрібно мити підлогу червоною ганчіркою: древня мудрість, яка відома небагатьом

16:01

Пономарьов пояснив, як потрібно буде боротися з реваншизмом в РосіїВідео

15:56

Відправився додому в супроводі "швидких": Лукашенко стало погано на параді в Москві - росЗМІВідео

15:54

Прошив "Іглою": боєць Нацгвардії збив з ПЗРК російську крилату ракету

15:41

Валерія закликала і далі вбивати українців, адже "бог на нашому боці"Відео

15:40

Щоб суп не перетворився на "кашу": хитрий трюк, як не розварити макарони

Реклама
15:35

Шикарна шевелюра буде без салонних процедур: як наносити маску і бальзам для волосся

15:28

Пугачова написала приурочене до 9 травня звернення: росіяни в істериціВідео

15:13

"Народи мені дитину": Кіркоров благав відому співачку про спадкоємцяВідео

15:11

Ягоди будуть соковитими завжди: чудове полуничне варення за 5 хвилин - рецепт смакотаВідео

14:57

Favbet Foundation передав бригаді ЗСУ на південний напрямок позашляховик Mitsubishi L200

14:53

"Спасібушечка" Лоран побажала покійним бабусям і дідусям "перемоги над нацизмом"Відео

14:51

ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: війська РФ налякані, а армія України вже контрнаступаєВідео

14:35

Любителі путініста Лепса у Львові отримали повісткиВідео

14:33

"Все, матусю, я побіг": на фронті загинув "Сокіл", який виконував шалені спецопераціїЕксклюзив

14:32

Що не можна зберігати в гаманці: 5 предметів, які блокують грошовий потік

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти