Путін вибачився, але не за збиття літака: Зеленський зателефонував президенту Алієву

Путін заявив, що літак AZAL намагався приземлитися в Грозному, який нібито був під атакою дронів, тому працювала ППО.

https://glavred.net/world/putin-izvinilsya-no-ne-za-sbityy-samolet-zelenskiy-pozvonil-prezidentu-alievu-10625882.html Посилання скопійоване

Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" з літаком, але не визнав збиття / Колаж: Главред, фото: МНС Казахстану, kremlin.ru, Офіс президента України

Коротко:

Путін вибачився за "трагічний інцидент" перед Алієвим

Ільхам Алієв заявив про зовнішнє втручання у роботу літака

Зеленський натякнув на удар по літаку ракетою системи ППО

Російський президент Володимир Путін зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, щоб вибачитися за "трагічний інцидент" із пасажирським літаком авіакомпанії AZAL, яка сталася на території Казахстану. Проте офіційно диктатор не визнав збиття судна. Про це повідомила пресслужба Кремля.

Телефонна розмова відбулася за ініціативою російської сторони. Лідери обговорили катастрофу пасажирського літака Embraer 190, який 25 грудня летів із Баку до Грозного.

відео дня

У Кремлі заявили, що Путін вибачився через те, що "трагічний інцидент стався у повітряному просторі Росії". Проте під час розмови лідер РФ не визнав відповідальності за збиття літака.

У ході розмови зазначалося, що літак неодноразово намагався здійснити посадку в аеропорту Грозного, який на той момент нібито зазнавав атаки українських безпілотників. Також Путін стверджує, що системи ППО в Грозному, Моздоку і Владикавказі відбивали цю атаку.

Також лідер Кремля повідомив, що російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки польотів. У межах розслідування допитують як цивільних, так і військових фахівців. Крім того, за даними азербайджанської сторони, в Грозному вже працюють представники Генеральної прокуратури Азербайджану спільно з росіянами.

Заява Азербайджану

Пресслужба президента Азербайджану повідомила, що під час розмови Ільхам Алієв заявив про наявність зовнішнього фізичного та технічного втручання в роботу літака, що призвело до повної втрати контролю над ним у повітряному просторі Росії. У результаті літак був змушений здійснити аварійну посадку в казахстанському місті Актау.

"Глава держави наголосив на наявності численних пробоїн у корпусі літака, на тому, що пасажири та члени екіпажу отримали поранення від сторонніх часток, які проникли в салон літака ще в повітрі, і в зв'язку з цим заяви бортпровідників, що вижили, та пасажирів підтвердили факт зовнішнього фізико-технічного втручання", - повідомили у пресслужбі.

Зеленський поговорив з президентом Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, у якій висловив співчуття азербайджанському народові через трагедію з рейсом J2-8243 авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії". Зеленський наголосив на героїзмі екіпажу літака, які до останнього намагалися врятувати пасажирів.

"Ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді. Росія має надати чіткі пояснення та припинити поширювати дезінформацію", - сказав він.

За словами Зеленського, наявні фото- та відеоматеріали демонструють пошкодження фюзеляжу літака — пробоїни та вм’ятини, які вказують на можливий удар ракетою системи ППО.

"Ми підтримаємо Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами та закликаємо інші країни також надати допомогу. Крім того, ми домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом", - додав президент України.

Авіакатастрофа азербайджанського літака - головне

Нагадаємо, 25 грудня літак азербайджанських авіаліній Embraer 190, який здійснював рейс із Баку до Грозного, зазнав катастрофи на території Казахстану. На борту перебували 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. Внаслідок катастрофи загинули 38 осіб.

За даними голови ГУР України Кирила Буданова, катастрофа стала наслідком вибуху ракети російської зенітно-ракетної системи "Панцир-С1", яка була розташована на території Росії. Ракета вибухнула поруч із літаком, спричинивши серйозні пошкодження фюзеляжу.

Міністр цифрового розвитку Азербайджану Рашад Набієв заявив, що пошкодження літака та свідчення очевидців, які чули вибухи, свідчать про зовнішнє втручання. Азербайджанські експерти відкидають версію казахстанських диспетчерів про вибух кисневого балона, наполягаючи на незалежному розслідуванні трагедії.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що до катастрофи літака Embraer 190 причетна Росія. Він наголосив на важливості міжнародного розслідування для встановлення правди та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також:

Хто такий Володимир Путін? Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.

Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна. 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред