Відповідальність Росії очевидна: Зеленський прокоментував падіння літака AZAL

Зеленський закликав до ретельного розслідування катастрофи літака в Казахстані.

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Зеленський прокоментував катастрофу літака та роль Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, МНС Казахстану, скріншот з відео

Головні тези Зеленського:

Росія причетна до падіння азербайджанського літака Embraer 190

Фото та відео з місця катастрофи свідчать про відповідальність Росії

Якщо РФ продовжить брехати, необхідно мобілізувати міжнародний тиск для встановлення істини

До падіння азербайджанського пасажирського літака Embraer 190 поблизу міста Актау у Казахстані причетна Росія. Міжнародна спільнота має згуртуватися, щоб встановити правду і притягнути винних до відповідальності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"З’являється дедалі більше подробиць жахливої катастрофи рейсу "Азербайджанських авіаліній"... Бачимо, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію", - зазначив глада держави. відео дня

Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та всьому азербайджанському народу. Він підкреслив, що кожне людське життя має значення і кожна втрата життя заслуговує на детальне розслідування, щоб з'ясувати справжні обставини трагедії.

"Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності", - додав президент.

Авіакатастрофа азербайджанського літака - головне

Нагадаємо, 25 грудня літак азербайджанських авіаліній Embraer 190, що летів з Баку до Грозного, впав у Казахстані. На борту знаходилися 67 пасажирів і 5 членів екіпажу.

В Азербайджані офіційно звинуватили Росію у збитті цього літака. Депутат Расім Мусабеков заявив, що Росія має вибачитися за атаку і виплатити компенсацію постраждалим.

За словами голови ГУР України Кирила Буданова, причиною катастрофи став удар ракети російської зенітно-ракетної системи "Панцир-С1", розташованої на території РФ. Ракета вибухнула поруч з літаком, що призвело до пошкоджень і поранень пасажирів. Літак намагався приземлитися в Росії, але після відмови продовжив шлях до Актау.

Як повідомляв Главред, міністр цифрового розвитку Азербайджану Рашад Набієв заявив, що попередні висновки вказують на зовнішнє втручання в роботу літака, що підтверджується пошкодженнями фюзеляжу та свідченнями очевидців, які чули вибухи. Азербайджанські офіційні особи сумніваються в версії про вибух кисневого балона, яку висунули казахстанські диспетчери.

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