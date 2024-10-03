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"Путін саме цього й боїться": експерт сказав, коли вибухне заворушення в РФ

Альона Вороніна
3 жовтня 2024, 23:16
239
Путін боїться саме того, що цей потенціал росіян переросте в "страшну російську смуту", коли населенню РФ буде байдуже, кого вбивати.
'Путін саме цього й боїться': експерт сказав, коли вибухне заворушення в РФ
Експерт сказав, коли "вибухне" заворушення в РФ/ колаж: Главред, фото УНІАН, сайт Кремля

Важкі бої на фронті в Україні продовжуються вже третій рік саме тому, що російські війська постійно намагаються наступати, незважаючи на свої величезні втрати. Російська армія вже давно втратила б свій наступальний ресурс, якби життя власних солдатів мало би для Росії значення.

Таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова, військовий експерт Микола Сунгуровський, пише OBOZ.UA. Він зазначив, що для РФ життя солдата – це нуль. Країна-агресорка продовжує воювати, хоч її втрати вбитими і пораненими становлять вже під мільйон.

У РФ повільно наростають протести

Сунгуровський зазначив, що всередині країни-агресорки Росії хоч повільно і невпевнено, проте зростає протестний потенціал і у суспільстві, і серед військових. Цивільні починають обурюватися через те, що роблять російські окупанти, повертаючись у російські міста зі зброєю.

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"Але коли це вибухне? Це Росія. "Умом Россию не понять". Їх неможливо зрозуміти, бо одна справа – адекватна людина, а інша – зомбі. Коли людину накачують пропагандистськими штучками протягом десятиліть, починаючи з дитсадка…", – вважає військовий експерт.

Він зазначив, що зараз важко спрогнозувати, коли окупанти втратять наступальний потенціал. За його словами, операція в Курській області була розрахована саме на те, щоб зменшити можливості загарбників проводити наступи, а також на підштовхування росіян до заворушень в суспільстві.

"Розрахунок тієї самої Курської операції ЗСУ був на те, що потрібен тригер, щоб це вибухнуло. Поки що такого не сталося, бо в Кремля ще є достатньо ресурсів, щоб утримувати свою владу в регіонах. Коли цих важелів не буде – а це переважно фінансові важелі, – тоді можна буде розраховувати на те, що цей потенціал буде не просто наростати, а загрожувати режиму", – сказав експерт.

Російський диктатор Володимир Путін боїться саме того, що цей потенціал переросте в "страшну російську смуту", коли населенню буде байдуже, кого вбивати.

Хто такий Микола Сунгуровський

Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова.

У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище.

У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони.

У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства.

З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України.

З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова.

Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки.

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

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