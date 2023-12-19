'Росія завелика!': Путіну привиділась спроба поділити РФ на п'ять частин

У хворій уяві Путіна західні країни співпрацювали з сепаратистами і "п'ятою колоною".

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Путін зганьбився новою маячнею / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Міноборони РФ

Захід начебто намагався "пошматувати" Росію, бо у сучасному вигляді РФ для Європи та США "завелика", заявив російський диктатор Володимир Путін на розширеному засіданні колегії Міноборони Росії 19 грудня.

"Я вже багато разів казав і зараз повторю: така країна, як Росія, їм не потрібна. Завелика! Поділити треба, собі підкорити шматками, як вони шматками собі Європу підкоряють...", - сказав кремлівський глава.

Далі Путін заявив, що Росію начебто хотіли поділити на п'ять частин.

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"І саму Росію, як ми знаємо, планували поділити на частини... на п'ять... Вони не приховували цього. Все обговорювалося відкрито, відкрито обговорювалося", - сказав він.

У хворій уяві Путіна відразу ж після розвалу СРСР Захід "найактивнішим чином почав працювати в Росії" і "розтягувати утворені незалежні держави".

Путін вважає, що Захід працював з "російською п'ятою колоною" та сепаратистами у спробі "розвалити" Росію.

На тлі нерішучості Заходу продовжувати фінансувати військову допомогу Україні російська армія перейшла до нового масованого наступу на сході, а сам Путін неодноразово погрожував країнам НАТО військовою ескалацією.

До прикладу, нещодавно кремлівський диктатор пригрозив Фінляндії розміщенням військ ЗС РФ біля її кордонів - Москва дала знати, що розгнівана вступом Фінляндії до Альянсу.

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