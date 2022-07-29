Путін готує "запасний аеродром": ЗМІ з'ясували, куди втече диктатор, коли програє війну

Володимир Путін подумує про евакуацію з РФ / Фото УНІАН

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін нібито готує план втечі для себе і своїх близьких на випадок тотального розгрому російських військ в Україні. Про це пише Telegram-канал Generall SVR.

Як йдеться у повідомленні, поразка у війні для президента Росії означатиме кінець його влади і режиму в цілому.

"Сам Путін та його оточення усвідомлюють можливість різкої зміни настроїв в країні й, не виключаючи перевороту або революції, готують плани евакуації з Росії. І тут виникає цікаве питання: "Чи пропустить Туреччина літаки з Путіним, родиною та тими, хто приєднається, до Сирії?", - пише Telegram-канал.

Зазначається, що "Ірану й Туреччині вигідно тримати в резерві президента Росії у вигнанні, використовуючи його в залежності від ситуації як важіль або як предмет торгу".

"Башара Асада при цьому, звичайно, ніхто не питає, а даремно. Вже те, що плани евакуації є і розглядаються екстрено і всерйоз, є вельми симптоматичним", - пишуть на каналі.

Як повідомляв Главред, політичний аналітик Валерій Соловей заявив, що російський диктатор Володимир Путін зберігає свої накопичення (сума гігантська - близько 250 млрд доларів - у валюті, золоті, дорогоцінному камені) в країнах, звідки неможлива видача.

Тим часом астролог Влад Росс прогнозує, що серпень 2022 стане найнебезпечнішим місяцем для президента РФ Володимира Путіна в плані здоров'я. Фахівець не виключає, що його самопочуття може різко погіршитися, а крісло під російським диктатором остаточно розхитається. Також в третій місяць літа на Путіна може бути скоєно замах.

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